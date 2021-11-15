國內外通膨升溫 楊金龍：台灣不會有停滯性通膨

中央銀行總裁楊金龍今（15）日赴立法院財委會報告，曾銘宗、賴士葆、林德福等多名立委關注國內外通膨風險；面對國內民生物資齊漲，楊金龍明確表態，「我們的物流非常通暢、台灣不會有停滯性通膨。」

立委曾銘宗指出，美國10月消費者物價指數（CPI）年增率6.2%，增幅續寫逾30年新高，連續五個月超過5%高點；美國總裁拜登更指出，通膨傷害國民荷包，扭轉趨勢為當前首要之務，請問楊總裁，美國升息會不會提早？

楊金龍回應，如果美國通膨情況，像是CPI等持續上漲，它（指美國）還是會有壓力、（升息）可能會往前，不過目前為止，Fed還是認為明年中，或第3季以後會慢慢下去，目前是有這個壓力，但還是要看看它的情況。

對於美國升息時程，楊金龍表示，「市場認為它會提前、可能在6月，但Fed目前為止，還是強調購債會跟升息脫鉤。」

曾銘宗關注國內CPI的預估數，楊金龍指出，根據目前蒐集到的資訊，今年CPI預估數依舊不會超過2%，根據主計總處公布的最新數據，今年前十月的CPI年增率修正至1.82%。

楊金龍指出，目前市場有預期，Fed最快明年6月升息，機會是一半一半，台灣是否跟進升息，要看三條件，包括目前通膨與未來通膨展望、主要國家的緊縮情況，以及國內紓困振興的情況。

立委林德福詢問，台灣是否可能出現停滯性通膨，楊金龍堅定回應：「我們物流非常通暢、不會有停滯性通膨問題。」

對於林德福表示，央行應苦民所苦、不要基於政府的立場、總是站在人民的對立面；楊金龍回應，央行不會如此，對於民生物資上漲，央行也感同身受，我們承認這些物價確實在上漲，但這是因為去年沒有漲，今年突然上漲至1.5%、2%，大家會有明顯感受，應該要兩年合併起來考慮，央行看得是比較中長期，兩年合併起來考慮，平均之後，物價漲幅就不是很高。