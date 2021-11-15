各國通膨來襲 能源危機下ESG永續投資正熱

2021年尾聲全球經濟回溫，國泰證券觀察全球主要股市及商品，發布11月投資氣象觀點，對於歐美市場抱持「正向」看法，國泰證券認為，全球進入後疫情時代，在各國央行持續進行貨幣寬鬆政策下，經濟大幅復甦，導致原油價格飆漲，通膨預期持續升高。而在此通膨環境下，全球「能源危機」議題也隨之浮上檯面，國際間轉趨重視ESG綠能永續發展布局，建議投資人可多加關注「綠能」相關產業概念股，以及在ESG表現優良的相關個股，在市場震盪時預期會有較佳的表現。

隨著全球進入能源危機的階段，各國除了加快替代能源的發展，節能減碳更具急迫性，2021年世界銀行統計全球有29個國家實施「碳排放交易」、35個國家使用碳稅、碳費等，而近日國內環保署也提出「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將以碳年排放量超過2.5萬噸的企業為碳費首波收取的對象，包含電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等產業。國泰證券指出，身處「碳中和」時代，各國在「淨零碳排政策」與「碳交易」相關作法會更積極，台灣為因應國際趨勢，相對也會加快綠能相關的投資，例如新能源、儲電、電動車等。

全球ESG投資參與熱度逐年提高，根據彭博數據顯示，2020年全球ESG ETF的淨資金流入達到581億美元，其中，台灣市場ESG基金規模已達29.44億美元，年增率336%；而在ESG資金流逐年增高下，全球投入ESG的總資產有望在2025年超過53兆美元。歐美國家ESG投資熱潮興盛，加上中國綠色金融政策，可見未來ESG將是企業發展中關鍵的核心，也是投資人需關注的議題。

國泰證券表示，投資人可透過投資ESG評等較好的企業，督促公司在全球通膨大環境下的治理，朝向更友善、包容與善盡社會責任的方向前進，形成一種正向的循環。國泰證券認為，未來投資人對ESG相關投資需求將大幅提高，因此國泰證券為滿足投資人，在「股票快選App」選入113檔ESG概念股，協助投資人可以同時搭配基本面、技術與籌碼面等財務指標，交叉篩選出心中理想的投資標的，360度全方位檢視企業的營運發展。未來ESG儼然已是一項全球運動，但國泰證券提醒投資人，在ESG投資熱潮下，仍需評估公司財報，包含穩定、低風險的營運模式後再進行投資，才可成為穩健且長久的投資布局。關注ESG永不嫌晚，從自身開始實踐永續投資一齊來發揮影響力，欲瞭解更多國泰證券有關ESG相關事宜，請逕上國泰證券官網https://www.cathaysec.com.tw進行查詢。