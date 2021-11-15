快訊

經濟業障神承擔？印度信仰的「聖河超毒泡沫」

各國通膨來襲 能源危機下ESG永續投資正熱

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

2021年尾聲全球經濟回溫，國泰證券觀察全球主要股市及商品，發布11月投資氣象觀點，對於歐美市場抱持「正向」看法，國泰證券認為，全球進入後疫情時代，在各國央行持續進行貨幣寬鬆政策下，經濟大幅復甦，導致原油價格飆漲，通膨預期持續升高。而在此通膨環境下，全球「能源危機」議題也隨之浮上檯面，國際間轉趨重視ESG綠能永續發展布局，建議投資人可多加關注「綠能」相關產業概念股，以及在ESG表現優良的相關個股，在市場震盪時預期會有較佳的表現。

隨著全球進入能源危機的階段，各國除了加快替代能源的發展，節能減碳更具急迫性，2021年世界銀行統計全球有29個國家實施「碳排放交易」、35個國家使用碳稅、碳費等，而近日國內環保署也提出「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將以碳年排放量超過2.5萬噸的企業為碳費首波收取的對象，包含電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等產業。國泰證券指出，身處「碳中和」時代，各國在「淨零碳排政策」與「碳交易」相關作法會更積極，台灣為因應國際趨勢，相對也會加快綠能相關的投資，例如新能源、儲電、電動車等。

全球ESG投資參與熱度逐年提高，根據彭博數據顯示，2020年全球ESG ETF的淨資金流入達到581億美元，其中，台灣市場ESG基金規模已達29.44億美元，年增率336%；而在ESG資金流逐年增高下，全球投入ESG的總資產有望在2025年超過53兆美元。歐美國家ESG投資熱潮興盛，加上中國綠色金融政策，可見未來ESG將是企業發展中關鍵的核心，也是投資人需關注的議題。

國泰證券表示，投資人可透過投資ESG評等較好的企業，督促公司在全球通膨大環境下的治理，朝向更友善、包容與善盡社會責任的方向前進，形成一種正向的循環。國泰證券認為，未來投資人對ESG相關投資需求將大幅提高，因此國泰證券為滿足投資人，在「股票快選App」選入113檔ESG概念股，協助投資人可以同時搭配基本面、技術與籌碼面等財務指標，交叉篩選出心中理想的投資標的，360度全方位檢視企業的營運發展。未來ESG儼然已是一項全球運動，但國泰證券提醒投資人，在ESG投資熱潮下，仍需評估公司財報，包含穩定、低風險的營運模式後再進行投資，才可成為穩健且長久的投資布局。關注ESG永不嫌晚，從自身開始實踐永續投資一齊來發揮影響力，欲瞭解更多國泰證券有關ESG相關事宜，請逕上國泰證券官網https://www.cathaysec.com.tw進行查詢。

國泰 通膨

延伸閱讀

葉倫：控制疫情有助緩解通膨 估通膨明下半年開始趨緩

種樹救地球／ 清景麟連續三年種樹造林

富邦金控連五年入選道瓊世界指數成分股

美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

相關新聞

政院盯物價 設三穩目標

為守住今年消費者物價指數（CPI）年增率2%、核心CPI年增率1.5%的天險，行政院物價小組動員經濟部、主計總處等單位，...

【財經展望周報】拜登與習近平16日線上峰會／裕隆法說會關注鴻海合作進度

美國總統拜登和中國國家主席習近平15日晚（台灣時間16日）將舉行備受矚目的線上峰會。這是拜登1月20日上任以來，與習近平曾兩度通話，這場會議將是兩人首次線上會晤。 裕隆集團本周召開第三季法說會，包括裕隆、中華車、裕日車與裕融都將說明第3季財報以及第4季的營運展望。且將對與鴻海合作案、新店裕隆城開發案的進度，有進一步的說明。

兼顧用電與環保 台電：推動燃氣是解方

針對環保團體今(14)日於立法院舉辦記者會「挺藻礁」，認為產業轉型、用電負成長才能真正改善空污，台電表示，要推動產業轉型...

產業轉型、用電負成長可改善空汙？ 台電：非一蹴可幾

對於有環保團體舉辦記者會「挺藻礁」，主張產業轉型、用電負成長才能真正改善空汙。台電今（14）日表示，要推動產業轉型，用電...

通膨與升息前景 法人：美元可望獲得支撐

美國10月消費者物價指數超過所有經濟學家預期，富蘭克林證券投顧表示，目前的美債價格並不具備吸引力，市場押注聯準會將更快收...

中油：明日起汽、柴油各調漲0.1元

台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。