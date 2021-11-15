美國創新成長+價值循環題材 逢回分批布局

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，根據最新的十月份凱利衰退風險儀表板，儘管12個分項指標中的薪資增長指標因工資增長加快而由綠燈變成黃燈的謹慎訊號，但其餘11個分項指標均位於綠燈或擴張區間，整體儀表板訊號續亮綠燈，顯示美國經濟基本面仍穩健，而且，我們預期隨著招聘重新加速，2022年薪資增長可能出現放緩。儘管市場擔憂滯脹及大離職潮的風險，但我們認為目前與滯脹不同，短期通膨升高但實質經濟增長強勁且勞動市場健康，雖然通膨壓力可能難在短期消退，但一些壓力如供應鏈瓶頸可能會達到頂峰。

至於大離職潮，JOLTS數據顯示八月份美國離職人數創歷史新高，約430萬人，但招聘及釋出的工作崗位更多，達630萬，招聘人數比離職人數多出2百萬，因此我們並不認同大離職潮的說法，可能正在發生的是勞動力市場流動加劇，許多人因追求更高工資而離職，雖然這可能對企業獲利產生影響，但顯示經濟依然健康。

就業報告顯示招聘重新加速、近周持續申請失業救濟金人數下降，均顯示有越來越多失業者可能正在尋找工作。而且，迄今為止史坦普500企業公布的第三季財報穩健，利潤率擴大，而且營收年增15%顯示需求依然強勁，正面看待美股多頭將延續。

富蘭克林證券投顧表示，短線股市迭創新高後仍須慎防技術性回檔，然而，放眼美國經濟增長雖放緩但仍穩健，建議投資人趁震盪之際分批佈局，鑒於類股輪動加快，價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變之下，值得中長期投資，建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。