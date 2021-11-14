兼顧用電與環保 台電：推動燃氣是解方

針對環保團體今(14)日於立法院舉辦記者會「挺藻礁」，認為產業轉型、用電負成長才能真正改善空污，台電表示，要推動產業轉型，用電負成長並非一蹴可幾，今年受氣候高溫、防疫及景氣暢旺影響，用電量仍大幅成長，歷史前十大用電尖峰都是在今年創下，其中最高峰發生於7月27日，台電於兼顧穩定供電下於秋冬空品不佳時安排燃煤電廠額外停機降載，同時也積極推動建置空污排放強度僅有燃煤電廠三分之一的燃氣機組。

面對穩供與環保的雙重目標，台電強調，還須燃氣機組如期上線，增氣才能減煤，守護空氣品質。空污來源眾多，成因也複雜，需要採取「多元治理」的觀點，才能真正有助於空品改善，絕非僅從減少電廠空污排放就能解決問題，台電願善盡企業社會責任，以實際作為盡力兼顧穩定供電與環境保護。

台電說明，以台中電廠為例，燃氣機組比燃煤機組可減少2/3的空污排放，而燃煤量則在通霄電廠三部燃氣機組上線後，減少達610萬噸。為進一步改善空污，台電積極推動燃氣發電，包含通霄電廠更新擴建、台中電廠新建、興達及協和電廠更新改建等計畫，輔以自建天然氣接收站，提升燃氣發電占比及天然氣存量。

未來，新設燃氣機組完工商轉後，部分既有燃煤機組將陸續除役或轉為備用，既能達成政府能源轉型政策及穩定供電目標，對於維護環境空氣品質也有正面效益。

台電指出，增氣減煤已初見成果，自2018年通霄電廠陸續上線後，台中電廠方能更大幅度減煤，具體展現改善空污成果。由於未來每年用電成長率預估將高達2.5%，若要繼續推動增氣減煤，需要大潭電廠接力。

大潭電廠肩負北部科學園區、各工業區及北北基桃近1000萬人用電需求，對穩定供電至關重要。北部地區身為用電重鎮，去年用電占全國40.5%，但發電量僅有34.6%，長時間需要中南部電力支援。未來核二廠、協和燃油電廠除役後，更需要大潭電廠燃氣新機組適時提升北部供電能力，緩解北部電力供需失衡情況。

台電說明，減煤是各界所期盼的目標，三接如期上線後可供氣給更新後的大潭7號機以及新增的8、9號機，三接若無法如期供氣，僅能以7號機發電，每年發電量將減少137億度。台電公司目前的燃氣機組已經儘量提升容量因素大量使用，無法再增加發電，以上短少的部分，若以環保減載的燃煤發電來彌補，就要多燒500萬噸煤，不只區域供電無法平衡，也會讓近年努力的空污改善成果再倒退。

台電表示，增氣減煤是國家重要能源政策，民眾更期待透過減煤改善空氣品質。台電將持續配合政府政策，兼顧穩定供電並努力滿足民眾對良好空品的期待。大潭電廠8號機預計明年上線，9號機預計112年上線，只要供氣能如期到位，增氣減煤、提升空氣品質的目標就能夠進一步深化。