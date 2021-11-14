中油：明日起汽、柴油各調漲0.1元

台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升28.2元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.5元。

中油表示，本週受沙烏地阿拉伯調高12月份銷往亞洲原油官價影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.60美元，新台幣兌美元匯率升值0.045美元，國內油價依公式計算漲幅為0.45%，計算後價格已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），與上週零售價比較汽、柴油應各調漲0.6元，換算95無鉛汽油每公升32.1元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之2.1元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元。

本週依油價公式、維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之0.5元由台灣中油吸收，累計110年至10月底止，台灣中油共吸收73.9億元。