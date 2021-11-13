快訊

雲林教育處網路遭駭客勒索 全縣百餘所學校網路全掛點

含高端打4劑疫苗「抗體衝高」誘心肌炎？ 莊人祥回應了

藥華藥新藥獲美國FDA核准上市 將享七年市場獨佔權

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
藥華藥美國子公司團隊齊聚波士頓辦公室進行上市前的最後沙盤推演，照片中高階管理團隊包含總經理Meredith Manning、醫務臨床Ray Urbanski 醫師及行銷資深副總裁 Roddy McIlwain。藥華藥／提供
藥華藥美國子公司團隊齊聚波士頓辦公室進行上市前的最後沙盤推演，照片中高階管理團隊包含總經理Meredith Manning、醫務臨床Ray Urbanski 醫師及行銷資深副總裁 Roddy McIlwain。藥華藥／提供

藥華藥（6446）今（13）日宣布，該公司開發的新型干擾素Besremi（Ropeginterferon alfa-2b），已於美國時間11月12日正式接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，獲FDA核准使用於成人真性紅血球增多症（PV），藥價訂為每人每年美18萬美元，約新台幣500萬元。

田於藥華藥的這項新藥已於2012年取得美國孤兒藥資格，獲FDA核准後在美國市場將享有七年的市場獨佔權。

藥華藥公告指出，Besremi（Ropeginterferon alfa-2b, 即P1101）是一項新一代創新長效型干擾素藥物，用於治療成人真性紅血球增多症患者。未來這項新藥將透過藥華藥美國子公司正式啟動美國市場銷售業務，並依照規畫展開上市後在美國各地的行銷活動。

藥華藥說明，PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，疾病進程可能由血液濃稠、脾臟腫大、引發血栓、中風危險，嚴重可演變為急性骨髓白血病（AML），影響病患存活與生活品質。美國MPN Research Foundation於2010年進行的調查數據顯示，在美國約有15萬PV患者。根據臨床指引，PV可分為高風險及低風險族群。其中高風險族群定義包含高齡（60歲以上）或曾有血栓病史，其有較高的心血管疾病風險。

藥華藥表示，PV臨床用藥選擇極為有限，目前美國在PV適應症上僅有二線用藥Jakafi（Ruxolitinib）獲FDA核准。而Ropeginterferon alfa-2b為藥華藥自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，已於2012年取得美國孤兒藥資格，獲FDA核准後在美國市場享有七年的市場獨佔權。Ropeginterferon alfa-2b是第一個獲FDA核准用於所有PV患者的藥物，也是第一個獲FDA核准專門用於治療PV的干擾素療法。

藥華藥日前公開指出，美國團隊齊聚波士頓辦公室進行上市前的最後沙盤推演，以因應這項新藥一旦獲FDA上市許可後，就開展開銷售動作。

美國 藥華 FDA

延伸閱讀

魷魚遊戲在美發燒 好萊塢經紀掀搶人大戰

白俄遭控放任移民湧歐盟 拜登：美國深感關切

台海緊張局勢升溫 學者：恐危及韓國能源安全

擬降低鋼鋁關稅 美國將與日本會談

相關新聞

金管會催動ESG 五路並進

COP26氣候峰會正在進行，台灣不能缺席永續潮流。金管會主委黃天牧昨（12）日強調，金管會要用五大面向，催動台灣成為ES...

大賣場「平價專區」下周實施 將標示抗漲民生用品

經濟部擬請量販業者設「平價專區」，經濟部部長王美花今（12）日邀請全聯、家樂福、美廉社、愛買、大潤發、楓康超市等各大賣場...

藥華藥新藥獲美國FDA核准上市 將享七年市場獨佔權

藥華藥（6446）今（13）日宣布，該公司開發的新型干擾素Besremi（Ropeginterferon alfa-2b...

聯電連14年列道瓊指數成分股 新入選新興市場指數

晶圓代工廠聯電今天宣布，連續14年入選道瓊永續性指數（DJSI）的世界指數成分股，今年同時入選新興市場成分股

張忠謀APEC示警：最近自由貿易似乎多了一些條件

今年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議昨天落幕，我國領袖代表台積電創辦人張忠謀今天偕同相關官員在總統府舉行說明記者會。...

APEC會後記者會 張忠謀對四大公投不表態

今年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議昨天落幕，我國領袖代表台積電創辦人張忠謀今天偕同相關官員在總統府舉行說明記者會。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。