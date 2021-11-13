藥華藥新藥獲美國FDA核准上市 將享七年市場獨佔權

藥華藥（6446）今（13）日宣布，該公司開發的新型干擾素Besremi（Ropeginterferon alfa-2b），已於美國時間11月12日正式接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，獲FDA核准使用於成人真性紅血球增多症（PV），藥價訂為每人每年美18萬美元，約新台幣500萬元。

田於藥華藥的這項新藥已於2012年取得美國孤兒藥資格，獲FDA核准後在美國市場將享有七年的市場獨佔權。

藥華藥公告指出，Besremi（Ropeginterferon alfa-2b, 即P1101）是一項新一代創新長效型干擾素藥物，用於治療成人真性紅血球增多症患者。未來這項新藥將透過藥華藥美國子公司正式啟動美國市場銷售業務，並依照規畫展開上市後在美國各地的行銷活動。

藥華藥說明，PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，疾病進程可能由血液濃稠、脾臟腫大、引發血栓、中風危險，嚴重可演變為急性骨髓白血病（AML），影響病患存活與生活品質。美國MPN Research Foundation於2010年進行的調查數據顯示，在美國約有15萬PV患者。根據臨床指引，PV可分為高風險及低風險族群。其中高風險族群定義包含高齡（60歲以上）或曾有血栓病史，其有較高的心血管疾病風險。

藥華藥表示，PV臨床用藥選擇極為有限，目前美國在PV適應症上僅有二線用藥Jakafi（Ruxolitinib）獲FDA核准。而Ropeginterferon alfa-2b為藥華藥自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，已於2012年取得美國孤兒藥資格，獲FDA核准後在美國市場享有七年的市場獨佔權。Ropeginterferon alfa-2b是第一個獲FDA核准用於所有PV患者的藥物，也是第一個獲FDA核准專門用於治療PV的干擾素療法。

藥華藥日前公開指出，美國團隊齊聚波士頓辦公室進行上市前的最後沙盤推演，以因應這項新藥一旦獲FDA上市許可後，就開展開銷售動作。