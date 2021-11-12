快訊

APEC領袖會議圓滿結束 張忠謀明早說明成果

北市艋舺公園喋血！街友護花不成 遭酒友持刀狂刺送醫

APEC領袖會議圓滿結束 張忠謀明早說明成果

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統（中）2日宣布台積電創辦人張忠謀（左）代表出席今年APEC會議，張忠謀夫人張淑芬（右）也一同出席。 本報系資料照
蔡英文總統（中）2日宣布台積電創辦人張忠謀（左）代表出席今年APEC會議，張忠謀夫人張淑芬（右）也一同出席。 本報系資料照

今年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM），以視訊方式於今天台北時間晚間7時舉行，9時45分圓滿結束。我國由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表全程與會，於會上傳達我國理念立場，總統府稍早發出新聞稿表示，與會過程順利，張忠謀將在明天偕同相關官員，就本年APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果及AELM峰會成果等，向國人說明。

總統府表示，本年APEC年度主題為「攜手協作，共同成長」，各會員領袖透過該次會議，探索加速疫後經濟復甦之道，並就疫後的機會與挑戰，尋找惠及眾人的包容永續解方。本次會議21個會員一致同意通過「領袖宣言」及「奧特亞羅瓦行動計畫」。

總統府說明，張忠謀另於昨天晚間在我國ABAC代表宏碁董事長陳俊聖陪同下，出席「APEC企業諮詢委員會（ABAC）與領袖對話」，會中與其他會員之領袖及ABAC代表分別自公私部門的觀點，深入探討在面對公衛危機時，應如何重建區域貿易與經濟。

總統府表示，由於疫情影響，本年APEC主辦會員紐西蘭以視訊辦理全年會議，但相關規畫仍如往年實體會議一般豐富精彩，我國感謝紐西蘭舉辦會議的辛勞。今年以來，我國配合紐西蘭舉辦會議，積極參與，也在強項領域多方作出貢獻，如數位健康、新興科技運用、原住民經濟賦權及綠色成長，與所有會員在APEC架構下深化合作。

張忠謀將於明天上午10時出席在總統府舉行之「2021 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」，偕同官員包括行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、國家安全會議副秘書長徐斯儉及擔任我國APEC資深官員的外交部國際組織司司長吳尚年等。

APEC 總統府 張忠謀

延伸閱讀

台積電加速全球擴張計劃 將削弱其高毛利優勢

APEC領袖會議今晚登場 張忠謀將發言爭取支持加入CPTPP

張忠謀50分鐘演講精華》商業模式＋絕望策略，助台積電長成護國神山

中芯先進製程 遇瓶頸

相關新聞

APEC領袖會議圓滿結束 張忠謀明早說明成果

今年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM），以視訊方式於今天台北時間晚間7時舉行，9時45分圓滿結束。我國由台...

大同董事會重新洗牌 前經濟部長、檢察總長都來助陣

大同董事會人事又異動，繼大同11日舉行董事會，除公告由前經濟部長、中石化董事長陳瑞隆接任董事，並由大同世界科技董事長沈柏...

大賣場「平價專區」下周實施 將標示抗漲民生用品

經濟部擬請量販業者設「平價專區」，經濟部部長王美花今（12）日邀請全聯、家樂福、美廉社、愛買、大潤發、楓康超市等各大賣場...

攜手台灣大！Disney+擴張版圖 還想培養原創劇集生力軍

2019年11月12日，是Disney+問世的日子，2年後的今天，Disney+攜手台灣大哥大、凱擘搶進台灣市場，雙方不僅將目標瞄準「用戶數成長」，長遠來看，台灣大與凱擘的投資製片能力是Disney+鞏固本地用戶、拓展原創劇集的重要生力軍，台灣大也能藉由Disney+讓自家投資的影視作品走得更遠、接觸更多的國家，不僅放大彼此合作的綜效，更成為彼此在國際串流影音市場共生的重要夥伴。

民生物資飆漲靠平價專區緩解？ 經濟部拆彈只會出老招

國內物價指數五度突破百分之二的通膨警戒線，經濟部長王美花昨在立法院被問到如何因應時，表示已有初步構想，將找大賣場等量販業者設立「平價專區」，也會想辦法幫「不漲價」的餐飲店宣傳。其實，政府早在2008年就曾經協調量販、超市設立平價專區，當時壓抑物價的效果就不明顯。

【解讀通膨指標／下】兩派吵不停！ 專家指國內通膨要看3項關鍵才算數

通膨成為全球熱議題，到底有沒有通膨，更是爭議不休。美國有兩派說法，而台灣近日民生物價漲不停，民間也不斷示警，但官方都說，跟歐美比，台灣還算好。台灣有沒有通膨，到底要看那個數據才算數？學者說，台灣數據要自己跟自己比、民眾預期心理、廠商能撐到何時？觀察這三個數據，是物價會不會失控的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。