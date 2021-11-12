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解救全球大塞港！WTO部長會議將討論貨品便捷化

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

政務委員鄧振中將出席11月底舉行的WTO部長會議。他今（12）日受訪表示，這次WTO部長會議將會討論貨品便捷化、及電子商務等議題，若能達成若干共識，有望部分紓緩全球大塞港現象，以及促進資訊流通。

對於中國大陸暫停我國鳳梨、釋迦與蓮霧輸入案，他表示，我方也會在部長會議上表達支持自由貿易，各國不該設下無謂自由貿障礙；但是否會提及具體項目則要再思考，他強調，重點是一定會清楚說明台灣支持自由貿易的立場。

外界關切在WTO部長會議期間，我方是否與美國貿易代表戴琪舉行雙邊會談，對此，鄧振中說，各國部長都在會場上，打打招呼、講講話免不了，台美目前沒有爭端要處理，而是要多一點合作。

相關人士透露，萊豬公投是國內問題，是台灣內部自己要處理，應不會在WTO會場上與美方談論此事。

第12屆世界貿易組織（WTO）部長會議將於11月30日到12月3日在日內瓦總部舉行，因新冠肺炎疫情肆虐全球，距上次WTO部長會議召開已時隔三年半之久。

鄧振中表示，這次WTO部長會議聚焦在印度、南非等國關注疫苗專利豁免問題、為避免過度捕撈限制對漁業補貼、貨品便捷化、及電子商務等四大議題。其中，目前因疫情衝擊，港口因染疫就關閉，或是因此人手不足，導致全球大塞港，貨品都塞在港口，而過去WTO在促進各國貨品便捷化上的確達到一些成果，這次各國在WTO部長會議上，可能討論貨品進出流程之簡化，使得塞港問題能獲致部分排除或紓緩。

針對電子商務，鄧振中表示，後疫情時代電子商務愈來愈重要，但部分國家開始管制資料流通，還有課稅問題等，這亦屬WTO要處理貿易流通的範疇，預計WTO會朝電子商務能被更廣泛運用，資訊流通又能保護隱私方向推進。

印度、南非等國在半年前在WTO提出疫苗專利豁免議題，希望疫苗等防疫物資不要受到智慧財產權的硬性規範，鄧振中表示，但這牽涉藥廠與使用疫苗者之間的商業利益，目前歐盟堅決反對，美國態度則居中，較同情疫苗缺乏國家，但各會員國要達成共識似乎還有一段距離。

此外，這次部長會議也將討論過度捕撈問題，呼籲各國不要再補貼漁業，鄧振中認為，環保抬頭，這項議題有可能在這次部長會議中獲致成果。

WTO 鄧振中 電子商務

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