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大賣場「平價專區」下周實施 將標示抗漲民生用品

經部喊設平價專區抗漲 大賣場、超市業者點頭

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

面對物價飆漲，經濟部王美花近期喊出要業者設平價專區。她今（12）日邀集各大賣場、超市業者召開會議。經濟部商業司會後轉述，各家通路業者對於設置民生用品的抗漲標示有共識，也都願意在店面中顯眼及入口處提供資訊，可能形式包括以設置專區或各類商品區標示出優惠抗漲商品，供消費者方便挑選。

經濟部今（12）日邀請全聯、家樂福、美廉社、愛買、大潤發、楓康超市等各大賣場超市業者。

經濟部指出，在會議中的協調過程，各家業者首先說明原先就有的民生商品促銷活動，各家機制及時間點雖然不一，也各自有不調價的「安心價」機制、買一送一、可換現金的紅利店數機制等等。

王美花則請各家將平價、抗漲商品做進一步的清楚標示跟整合，各家業者可能以設置專區、明顯處提供抗漲商品資訊，或是各類商品區域標示出何者為抗漲商品等等作法，讓消費者可以挑選平價、便宜且實惠的民生用品。

經濟部說明，至於專區或抗漲商品的類別，將以民生主力商品，例如食用油、泡麵、麵條、衛生紙、或當季指標商品等民生用品為主，特定商品品項、品牌，則由廠商及業者視商業機制調整。各家賣場及超市的實施時間預計在下週開始，各家業者也有共識至少實施到年底，再視後續發展滾動檢討。

經濟部也會持續與各賣場超市等通路業者溝通協調，隨時注意商品市場價格情況並協助宣傳，讓消費者有多樣、平價與優質的產品可以購買。

經濟部 王美花 楓康超市

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