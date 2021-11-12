全金聯建請政院指示公股行庫響應軍公教調薪應高於4%

全國金融業工會聯合總會（全金聯）今天（12日）發文給行政院與財政部，針對行政院拍板決定明年軍公教全面調薪4%，九大公股行庫響應但卻是採取內含年度固定的考績晉薪一併計算，要求行政院、財政部指導公股行庫不應將年度考績、晉薪與響應軍公教加薪併同辦理，而應分開，使公股行庫明年度加薪幅度至少4%以上，才不致「有負蘇院長照顧勞工之心意，亦嚴重打擊基層員工士氣，甚不合理」。

全金聯指出，如果公股行庫將響應軍公教加薪4%，採內含「內含」加計「年度考績晉薪」（平均2.5%-3%）方式，那公股銀行優秀員工的調薪幅度可能實際上不到2%，甚至比不上2018年調薪3%的幅度。

全金聯表示，該會今日正式發文向行政院說明，上次2018年公務人員調薪3%，「年度考績晉薪」係以「外加」方式辦理，此舉不僅落實政府當年加薪原則，亦真正達到鼓勵「年度考績晉薪」的優秀員工繼續於工作崗位認真打拚目的。在蘇院長主政之下，明年度調薪4%，高於2018年度調薪3%，誠為政府照顧公務人員及公股銀行勞工的美意良策；加上各公股銀行2021年獲利優於2017年度，因此如公股銀行員工「年度考績晉薪」採內含於調薪4%的方式辦理，甚不合理。

因此全金聯正式行文建請行政院責成財政部將公股銀行員工加薪幅度排除「年度考績晉薪」項目，以落實行政院加薪4%原則，亦能真正實質照顧基層勞工之心。同時建請政府除了透過公股金融事業響應政府調薪政策，並且公開呼籲及鼓勵民營金融機構等各行各業也同步加薪，以提升我國整體薪資水準，促進國內景氣發展。