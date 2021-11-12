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大同董事會重新洗牌 前經濟部長、檢察總長都來助陣

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
圖為大同公司外觀。記者曾原信／攝影
圖為大同公司外觀。記者曾原信／攝影

大同董事會人事又異動，繼大同11日舉行董事會，除公告由前經濟部長、中石化董事長陳瑞隆接任董事，並由大同世界科技董事長沈柏延，接任懸缺多時的執行副總。今天（12日）又公告改派法人董事，原董事林清祥換成前檢察總長顏大和

顏大和長期在檢察體系工作，經歷基層地檢署、高檢署到最高檢察署的偵查工作，也曾進入法務部行政體系，熟稔行政官僚體系的互動，資歷完整。

顏大和在台北地檢署檢察長期間，查辦過當時駙馬爺趙建銘的台開案，後來又與高檢署查緝黑金行動中心，聯手起訴前第一夫人吳淑珍國務機要費案；前總統馬英九特別費案也與顏大和有關，當時是高檢署檢察長的他上訴三審，只為讓最高法院表示法律意見；後來馬英九仍提名他出任檢察總長。

2014年，馬英九總統提名顏大和為最高法院檢察署檢察總長，經立法院同意後正式就任，於2018年卸任，是檢察總長人事任命權交由立法院行使同意權之後，第一位「做滿」4年任期的檢察總長。顏大和退休後，擔任過瑞興商業銀行、全家便利商店等公司的獨立董事，現又多了大同董事的頭銜。

顏大和 大同 馬英九

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