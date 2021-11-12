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經濟部擬設「平價專區」 今晚找通路訂方案

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

物價指數五度突破通膨警戒線，經濟部王美花昨日於立院表示，經濟部將找大賣場等量販業者設立「平價專區」。經濟部指出，已邀集量販店等通路業者於今日下午17時開會討論相關方案。對於業界認為「自由經濟下不太容易做到」，王美花今（12）日則回應，「平價專區」對消費者來說還是好的。

王美花昨日於立院答詢時表示，將與各賣場超市等通路討論設置「平價專區」，經濟部今指出，由於各家業者表達「部分商品漲價是因為原物料問題，同類產品仍有不同品項不會調整售價」，因此經濟部希望與主要通路業者討論是否在賣場設置平價專區，讓消費者更容易挑選平價實惠的商品。

但是關於如何設置、擺放的位置，要擺放何種商品等，直接關係到各家通路商的商業運作模式，需要與相關通路業者直接討論，因此經濟部今日17時找通路業者來交換意見，由王美花親自主持會議。

王美花下午參加「東區商圈周年慶-愛手創東夜星光市集」開幕典禮，受訪時表示，「平價專區」初衷是想讓消費者有更多選擇，因此希望今天和通路業者討論，看技術上怎麼做到。至於遠東集團董事長徐旭東認為，類似專區在權威政府、計畫經濟中比較可以做到，但在台灣經濟自由度高的狀況下，執行可能有難度；王美花回應，她仍認為讓消費者知道哪些商品好康、平價的專區，對消費者是有利的。

經濟部 王美花 通膨

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