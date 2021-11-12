王美花出席IPO頒獎典禮 不忘對外商宣傳公投立場

1218四大公投登場，明（13）日則為首場公投政策說明會，經濟部長王美花將與律師陳憲政在藻礁議題上交鋒。王美花今（12）日出席「經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」不忘與台下外商宣傳政府公投立場，希望得到支持。

王美花致詞表示，台灣今年出口屢屢創高，電子業跟半導體貢獻就超過一半，其中美商就占三分之二，跟台灣廠商長期存在信任關係，台美一起解決一關一關問題，這就是台灣優勢。

而她話鋒一轉，談到自己明天將要代表政府方辯論藻礁公投。王美花笑說，四個公投題目，有三個跟經濟部有關，雖然她不是要在現場跟大家拉票，但還是有幾個事實必須跟大家說。

她舉例，像外界都誤會第三天然氣接收站是蓋在藻礁上，以為三接興建就會破壞到藻礁。但事實上三接並未蓋在藻礁上，中油也有一群負責生態保育的人才，確保藻礁在三接興建後可以復育的比以前更好，「民進黨政府本來就重視環境」，絕對不會只顧建設，不顧環境。王美花接著說，如果三接不蓋，各位增加的用電就給經濟部很多大壓力，只能增加燃煤發電，這不是政府所樂見。

另外，萊豬公投則討論到含有萊克多巴胺豬肉進口。王美花說，這麼小的萊劑，說人家不安全，說別人是毒豬，這樣太政治性，對台灣未來加入CPTPP相當不力，「產業要信任，政府的交往也要信任，答應（開放萊豬）了就應要維護我們的誠信」，希望可以說服人民，不要都用對抗。

對於外界有哪些對公投錯誤認知，王美花受訪回應，她印象最深刻是在藻礁議題上，很多人都覺政府是蓋在藻礁上會破壞，就必須對外澄清三接完全沒有蓋在藻礁上海下的礁石也不會浚挖等。另外，萊豬已經開放並遵守國際規定，如果公投過關，對於台灣有很大傷害；核四當初也停停蓋蓋、甚至分包分了180多個包，不認為重啟核四是個好選項。

她也補充，外界看到台積電在高雄、台商回台及半導體加碼投資等都會造成用電需求增加，不僅是只有經濟發展，還對台灣國家安全行程非常重要的屏障，經濟部立場就是要提供好的水電環境。而是否外商有對於公投提出擔憂，她說，外商肯定台灣在疫情期間表現，面對廠商需求也提供優質環境，認為少了政治干擾影響到政府效率，外商都很肯定台灣。

至於對於明天公投辯論有無信心，王美花先問記者，「你覺得我跟你解釋有沒有好」，並說會盡量跟大家說明清楚，了解議題。