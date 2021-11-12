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勞動部鼓勵微型企業主 職訓後出任職安衛業務主管

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部鼓勵微型企業主，職訓後出任職安衛業務主管法，圖為勞工示意圖。報系資料照片
勞動部鼓勵微型企業主，職訓後出任職安衛業務主管法，圖為勞工示意圖。報系資料照片

為鼓勵微型企業之雇主或其代理人親自擔任職業安全衛生業務主管，負起防止職業災害之責，勞動部於今(2021)年7月7日修正發布「職業安全衛生教育訓練規則」，對於風險較低之第二類及第三類事業，且勞工人數在五人以下之微型企業，新增六小時之丁種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練職類，雇主接受該項訓練並經測驗合格後，即可擔任之，該規定將自明(2022)年1月7日實施。

勞動部表示，依「職業安全衛生管理辦法」規定，雇主應依其事業之危害風險性質及規模大小，置甲種、乙種或丙種職業安全衛生業務主管，其中未滿30人者，不論第一類、第二類或第三類之事業，其所置之丙種職業安全衛生業務主管均應接受至少21小時之安全衛生教育訓練。考量第一類顯著風險以外之事業，風險屬性相對較低（如批發零售業、住宿及餐飲服務業及其他服務業等），且為鼓勵雇主親自擔任職業安全衛生業務主管，落實職業安全衛生管理，特別新增丁種職業安全衛生業務主管之安全衛生教育訓練職類，其課程內容包含法規概要、安全衛生管理實務、危害辨識預防及緊急事故應變處理等。

勞動部進一步說明，為配合新制上路及齊一訓練單位授課內容，目前已統一編製該職類之教育訓練教材供訓練單位使用。另為確保訓練品質，其辦訓單位及結訓測驗之測驗試場，均須事先經認可方可辦理。同時，也呼籲符合上述條件之微型企業雇主，主動參加教育訓練，取得職業安全衛生業務主管資格，以促使職場安全衛生管理權責相符，落實保障勞工安全與健康。

勞動部 零售業

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