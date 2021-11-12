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副閣揆沈榮津與企業交流 鼓勵業者布局全球供應鏈

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
行政院副院長沈榮津（左）表示，這兩年國際情勢對台灣產業發展有利，鼓勵企業布局，串連全球供應鏈。圖／行政院中部聯合服務中心提供。
行政院副院長沈榮津（左）表示，這兩年國際情勢對台灣產業發展有利，鼓勵企業布局，串連全球供應鏈。圖／行政院中部聯合服務中心提供。

行政院副院長沈榮津今天到南投，與南崗工業區廠商協進會座談。沈榮津說，過去2年疫情等國際重大事件，為台灣帶來新投資、新訂單及好形象，在東南亞、歐美市場都有新商機，正是台灣產業版圖與供應鏈串聯全球的好時機。

沈榮津說，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧多次邀請他到南投跟工業區好朋友們見面聊聊，在疫情趨緩後他趕緊安排時間座談，並肯定協進會協助廠商加速轉型。

他說，台灣這兩年成功在東南亞市場打開新局，歐美大廠對中國資安的不信任也讓國際大廠轉向對台採購，正是台灣產業版圖與供應鏈串聯全球的好時機，鼓勵業者加速布局。

工業區廠商也提出問題，包括山坡用地、工業廢棄物處理、因疫情影響移工進來及防疫旅館需求。不少廠商提到廢棄物處理困難，沈榮津表示，會由環保署、工業局與工業區研議解決辦法，希望這次蒐集廠商意見回饋及凝聚共識。

蔡培慧說，因疫情關係，這段時間全體國人共體時艱，政府也加強防疫、紓困、振興拚經濟，全力抗疫向全世界證明台灣防疫能力。台灣經濟以出口為導向，她會持續與各部會討論產業缺工問題，全球重點產業對綠電要求，台灣要節能減碳也得發展綠產業，政府會在新科技資源、循環經濟再利用上更努力。

行政院副院長沈榮津強調，國際情勢對台灣產業發展有利，鼓勵企業布局，串連全球供應鏈。圖／行政院中部聯合服務中心提供。
行政院副院長沈榮津強調，國際情勢對台灣產業發展有利，鼓勵企業布局，串連全球供應鏈。圖／行政院中部聯合服務中心提供。
蔡培慧邀請行政院副院長沈榮津與南崗工業區廠商協進會座談，瞭解業者的需求。圖／行政院中部聯合服務中心提供。
蔡培慧邀請行政院副院長沈榮津與南崗工業區廠商協進會座談，瞭解業者的需求。圖／行政院中部聯合服務中心提供。

疫情 沈榮津 東南亞

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