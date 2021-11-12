副閣揆沈榮津與企業交流 鼓勵業者布局全球供應鏈

行政院副院長沈榮津今天到南投，與南崗工業區廠商協進會座談。沈榮津說，過去2年疫情等國際重大事件，為台灣帶來新投資、新訂單及好形象，在東南亞、歐美市場都有新商機，正是台灣產業版圖與供應鏈串聯全球的好時機。

沈榮津說，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧多次邀請他到南投跟工業區好朋友們見面聊聊，在疫情趨緩後他趕緊安排時間座談，並肯定協進會協助廠商加速轉型。

他說，台灣這兩年成功在東南亞市場打開新局，歐美大廠對中國資安的不信任也讓國際大廠轉向對台採購，正是台灣產業版圖與供應鏈串聯全球的好時機，鼓勵業者加速布局。

工業區廠商也提出問題，包括山坡用地、工業廢棄物處理、因疫情影響移工進來及防疫旅館需求。不少廠商提到廢棄物處理困難，沈榮津表示，會由環保署、工業局與工業區研議解決辦法，希望這次蒐集廠商意見回饋及凝聚共識。