美時今年前三季賺贏去年 EPS 4.54元創歷史新高

特殊學名藥廠美時（1795）今（12）日宣布，受惠亞太區域市場與全球外銷市場並重的「雙軌成長策略」執行綜效，今年前三季每股盈餘（EPS）已超越去年全年，達到4.54元，創歷史新高。美時表示，今年全年展望正向，合併營收與獲利成長將如期達標。

美時第3季營收為30.58億元，年增5.9%。毛利率創近六季新高達45.3%，較第2季提升3.5個百分點，也較去年同期增加1.8個百分點，主要是受惠於毛利率較高的外銷癌症用藥產品貢獻比例逐步提升。營業毛利為13.85億元，較去年同期成長10.3%。在營業毛利成長帶動下，營業利益年增32.4%達5.83億元，營業利益率更達到19.1%，分別較第2季及去年同期提升1.6與3.8個百分點。第3季EPS為1.34元，年成長16.5%。

今年前三季營收達98.46億元，年增29.6%。營業毛利為43.30億元，年成長32.5%；毛利率較去年同期增加1個百分點，為44%。營業利益較去年同期大增63.3%，達19.02億元；營業利益率也比去年同期跳升4個百分點，達到19.3%。稅後淨利為11.52億元，年增躍升61.8%。

美時指出，亞太區域市場受惠於最大市場韓國的品牌產品減重用藥Qsymia、帕金森症用藥Stalevo、Comtan、以及避孕用藥Mercilon等強勢表現，推升第3季營收達18.25億元，年增10.9%。其中重磅產品Qsymia更創下單季營收新高，進一步強化了美時的減重用藥產品組合。

同時，台灣市場已自5月全台三級警戒後逐步復甦，7月購入的骨質疏鬆品牌產品Evista於9月即開始貢獻營收，帶動第3季營收年成長近3%，前三季營收年增14%。

全球外銷市場第3季營收為12.03億元，累計前三季營收年成長已逾70%。癌症用藥營收受惠Lenalidomide的出貨增加，前三季營收年增達到2倍，產品組合毛利亦比公司整體平均的毛利率為高，帶來更高成長幅度的獲利貢獻。戒癮用藥gSuboxone前三季營收年成長亦達60%，持續在美國的Nuprenorphine/Naloxone舌下含片學名藥市場保持領先地位。

美時持續拓展潛在市場與開發多元化的產品組合，尤其聚焦於癌症用藥。截至第3季共有八項進行中的自有研發癌症品項於全球市場陸續取證、送件，包括Lenalidomide、Gefitinib、Vinorelbine、Pazopanib、Sunitinib、Enzalutamide、Midostaurin、及 LP661(治療多發性骨髓瘤)，潛在目標市場銷售總額上看美金160億元。

此外，美時8月於菲律賓成立了百分之百持有的子公司，因此目前在新加坡、泰國、越南、馬來西亞、及菲律賓等重要東南亞國家都有了直屬營運據點，為美時在東南亞市場下一波高速成長奠定深固基礎。