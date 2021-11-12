台亞風能宣布參與環洋計畫 每年發電量可發16億度電
本土能源開發商台亞風能積極投入風場開發，近日宣布參與並主導台灣環風控股股份有限公司之環洋離岸風力發電計畫，開發場址位於彰化外海。環洋離岸風力發電計畫預計每年發電量最多可達約16億度電，等同約可供應46萬戶家庭一年用電量。
環洋離岸風力發電計畫風場為台灣第三階段離岸風電區塊開發場址，位於彰化縣外海，風場範圍約53平方公里，水深約為15至45公尺，離岸邊最近距離約7公里，且皆已排除環保敏感地區。風場開發採用固定式水下基礎，預計裝設之風機單機裝置容量約9.5MW（百萬瓦）至15MW風力機型，總裝置容量最大不超過440MW。
台亞風能總經理林怡文表示：「環洋離岸風力發電計畫是台亞風能繼環宇風場、環亞風場後在台灣啟動的第三個風場開發計畫，台亞為台灣本土綠色能源開發商，此次的開發計畫，全力配合政府支持國內綠電需求及在地產業供應鏈永續成長，協助政府能源轉型政策，實踐台灣永續之願景。」
台亞風能開發團隊成員在綠能基礎建設、供應鏈在地化、專案開發、專案融資及政府關係等領域擁有豐富經驗，共同致力協助台灣企業達到淨零碳排及環境永續目標。
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