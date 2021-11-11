KPMG發布「淨零排放準備度」報告 挪威居冠

因應COP26的協商，KPMG今天發布全球首份 「2021淨零排放準備度指數」(Net Zero Readiness Index 2021) 研究報告，評估全球32個國家在實現淨零方面的進展。結果顯示排名從居冠到第10名的國家分別是挪威、英國、瑞典、丹麥、德國、法國、日本、加拿大、紐西蘭、義大利。敬陪末座的是阿拉伯聯合大公國，中國大陸則排名27名。

KPMG指出，這份報告受評的國家共32個，包括歐洲11國；北美2國；中美與拉丁美洲4國；亞太10國及非洲2國；中東地區3國。根據各國在2050年前實現淨零排放的準備情況和能力進行排名，並對正在採行的有效戰略進行研究，期望能提供其他國家學習、仿效和調整以實現淨零排放目標。

評比架溝包括「國家準備度」與「產業準備度」兩類指標，「國家準備度」的指標包括國家承諾、過去的減碳成效、國家提供減碳的賦能環境等三大項；「產業準備度」主要針對電與熱、交通、建築、工業、農業／土地利用／土地利用改變／森林等五個排碳最高的產業，評估的指標包括產業的減碳現況、政府行動、減碳能力等三大項。

KPMG發現，儘管低碳轉型長路漫漫，但分析結果仍有樂觀看待的訊號。目前已有9個國家在法規中明訂淨零目標、10個國家發表淨零減排的目標。研究也發現多數受調國家在2005年至2018年期間都減少排放量，且多數國家成效顯著。KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆指出，先進國家的淨零行動，驅動出無遠弗屆的產業轉型，而且是系統性轉型，包括再生能源、電動車與氫燃料車等低碳運具、循環營建、低碳製造及智能資通訊科技等，這些不僅是低碳，更是新科技，新競爭優勢與新國力。

排名榜首的挪威訂出國家政策2030年的目標即是達成碳中和、運具電動化稅賦誘因極為領先、2030年起禁售燃油車也是全球第一、產業準備度排名居首。挪威是產油國，卻也已經成為再生能源的出口大國；清潔技術廠商數量居冠、在碳捕捉與貯存技術領域的投資金額最高。

KPMG執行長曾國禓表示，隨著新技術解決方案、市場和政策機制，以及消費者行為等變遷，KPMG預期全球邁向淨零的進展勢將快速發展，而在COP26會議及之後預期會有更多的承諾和倡議出來，KPMG「2021淨零排放準備度」為全球提供國家與產業層級系統性檢視淨零轉型的架構，亦為全球的淨零檢驗掀起開端，未來勢必也將會引起更多人來關注此議題，台灣各界也可以此為借鏡提升投資與革新的動能，以加速台灣的淨零進程。

KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，淨零是一個艱鉅的旅程，成不成與行不行有待時間考驗，從安侯建業開始倡議「碳帳不能當混帳開始」，就知道這是個無悔的旅程，沒有捷徑只有做中學，台灣必須跳脫高碳產業的舒適圈，才能藉由從低碳創新的能量中找到未來低碳優勢的新座標。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興說：「自牛津英語大辭典發布2019年度代表字- 氣候緊急狀態（climate emergency），淨零碳排即是各國回應的重要行動。我們觀察到台灣企業近年自組聯盟，並積極回應國際倡議，而政府也修訂氣候變遷因應法草案，明訂溫室氣體長期減量目標。KPMG 作為台灣企業減碳推手，不僅長期關注國際減碳議題，並為台灣眾多企業量身打造減碳政策、揭露碳排放資訊，持續站在第一線與台灣企業共同面對低碳轉型。」

KPMG指出，選定的32個國家主要來自已開發國家、G20成員、G20邀請的新興或大型經濟體、石油輸出國組織成員，以及已制定淨零目標的國家。報告使用世界資源研究所對淨零排放的定義，主要是指將人類造成的溫室氣體排放盡可能地降至零，剩餘的排放物通過從大氣中清除等量的碳來平衡。