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影／經部擬賣場設「平價專區」 徐旭東：在台灣不易推動

經濟日報 / 劉玟妤宋慧昱/台北即時報導

全球面臨通膨危機。經濟部長王美花今(11)日在立法院說明，考慮要與大賣場溝通，設置「平價專區」。對此，遠東（2845）集團董事長徐旭東直言，在台灣自由經濟的體系下不太容易。

通膨隱憂如影隨形，美國勞工部今日公布，10月CPI寫下30年來新高。台灣的通膨雖不如歐美各國嚴峻，但也連續3月維持在2%之上。

經濟部長王美花今日於立法院備詢時，被問及如何應對通膨，構想要找大賣場設「平價專區」，餐飲業部分也會想辦法幫「不漲價店家」宣傳。

遠東集團董事長徐旭東今日出席公開活動，受訪時直言：「這個做法在國際上非常少見，對一個自由經濟國家不太容易。」徐旭東甚至自嘲：「可能我經濟沒有學好，不過這在推行計劃經濟的國家，才比較容易推動。」台灣要執行，恐怕有難度。

通膨 徐旭東 經濟部

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