沒有搶經營權！台鋼董事長王炯棻稱解任馬堅勇師出有名

曾併購多家公司的台鋼盟，近期遭指發動對光洋科（1785）的經營權爭奪戰，台鋼董事長王炯棻今（11）日召開記者會澄清解任馬堅勇是師出有名，並非刻意搶經營權且提出文件證明玉璟改派法人代表完全合法，並已對馬堅勇提起違反證券交易法、刑法等訴訟。

對於公司派指稱無法在臨時動議中解任董事長，王炯棻說，沒有規定不能用臨時動議撤換董事長，重點是有無合法理由。

他說在新創環保公司的土地上，馬堅勇嚴重違反公司治理，台鋼派於11月5日遭發現在今年第2季及第3季財報附註揭露內容中和新創環保公司間合約嚴重相左，有虛偽、隱匿的情事，再加上未經董事會決議，即擅自與新創環保公司簽訂增補協議，有緊急情事及正當理由解任馬堅勇董事長職務。

王炯棻提出改派文件，證明玉璟改派他擔任法人代表一切依法合規。他說，玉璟公司唯一出資股東為洪德能，根本並非杰拉德Gerald，況且杰拉德Gerald公司為境外公司，如欲投資本國有限公司，應取得投審會核准。他也要求馬堅勇拿出能實際能證明杰拉德為出資者的證明文件。

光洋科與新創環保公司的合約涉及金額超過3億元，馬堅勇竟未經董事會決議，即擅自與新創環保公司簽訂增補協議，跳過董事會，更未向簽證會計師揭露，不但損害公司利益，更致公司陷於財報隱匿不實之法律風險。

王炯棻認基於在資訊揭露虛偽隱匿及濫發前後矛盾的重訊，混淆社會大眾視聽，影響光洋科股價而散布不實流言及資料，對證券市場造成動盪。已向臺北地方檢察署控告馬堅勇等證券交易法財報不實、特別背信罪、操縱股罪等罪。