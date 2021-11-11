中經院40周年 賴清德：台灣經濟正面臨三大障礙賽

中華經濟研究院今（11）日舉行創院40周年慶大會，副總統賴清德親臨現場祝賀，他致詞時指出，面對國際經濟變化，台灣像是在跑障礙賽，而目前最迫切需要面對的三個障礙，分別是加入CPTPP、2050年淨零轉型，以及協助國內半導體產業思考如何與美、日進行「新東向合作」，政府將持續與中經院合作，為台灣繼續努力，也協助企業界掃除障礙。

賴清德指出，台灣產業仍面臨各種困難，例如中國阻撓，企業在國際競賽有諸多困難，「他們是跑百米賽跑，我們是跑百米障礙賽」，有很多障礙要克服，首要面對的是，一定要成功申請加入CPTPP，第二個障礙則是全球已約有130個國家宣示2050年淨零轉型目標，台灣也不能落後。

至於第三個需要克服的障礙，則是台灣半導體產業受到國際矚目，接下來台灣如何跟美國、日本進行新東向的合作，鏈結美日兩國的人才、資金和技術，也再深入與更多東協國家合作，讓台灣的半導體產業可以從人才、資金、技術和市場連成一氣。如此，台灣的經濟發展將可長可久。

總統蔡英文也特別發表書面致詞，蔡總統指出，面對疫情後世界經濟的復原，經濟秩序的重整，考驗台灣經濟的續航力和整體的應變能力，學界及業界可運用台灣目前在資通訊、半導體、物聯網、人工智慧等方面的優勢，加速研議推動疫情後的經濟發展。

蔡英文表示，另一方面，國際經濟、貿易情勢仍快速變遷，如何強化半導體護國神山的優勢，並藉由半導體的應用、上下游整合，帶動台灣化學材料、機械設備，乃至各行各業的競爭力提升，都值得中經院及各研究智庫的研究及協助。

行政院院長蘇貞昌、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫也在預錄的賀詞中，均肯定中經院長期以來為國家重要政策提建言，為產業發展獻策略，讓台灣在面對國內外各種挑戰時，能掌握正確方向，繼續大步向前。同時，在重要議題上，如台美重啓TIFA談判、申請加入CPTPP、洽簽FTA及參與區域經濟整合、新冠肺炎的影響因應、政府振興券等，中經院均扮演重要的研究幕僚角色。

中經院院長張傳章指出，中經院成立於1981年，當時正值台美斷交，政府遭逢巨變後的逆境下，以強化國家經濟實力為目的，在40年的歲月中，台灣經濟歷經十大建設、加入國際組織、發展高科技產業，由中所得國家發展成高所得國家。一路走來，中經院始終秉持著國家經濟研究智庫的角色，為政府提出即時的經濟政策建言。