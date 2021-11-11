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台灣走向淨零碳排 工研院長劉文雄：運具電氣化很重要

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
台灣電力與能源工程協會攜手產官學研專家，探討新世代電力與能源科技研發與應用趨勢，左起為電力電子協會副理事長梁從主、致茂電子副總經理周晏加、工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄、行政院副院長沈榮津、台電董事長楊偉甫、中山大學教授盧展南、科技部電力學門召集人劉志文。記者王昭月／攝影
台灣電力與能源工程協會攜手產官學研專家，探討新世代電力與能源科技研發與應用趨勢，左起為電力電子協會副理事長梁從主、致茂電子副總經理周晏加、工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄、行政院副院長沈榮津、台電董事長楊偉甫、中山大學教授盧展南、科技部電力學門召集人劉志文。記者王昭月／攝影

因應極端氣候，淨零碳排已是時勢所趨，台灣電力與能源工程協會、中華民國電力電子協會、科技部電力學門及高科大電機系今聯手主辦「第42屆電力工程研討會、第18屆電力電子研討會」，聚集產官學研各界探討新世代電力與能源科技研發與應用趨勢，工研院劉文雄強調，台灣想要降低電力碳排放，須積極發展再生能源、確保天然氣供應穩定、落實碳捕集與封存（CCUS）應用。

今天這場電力與能源界盛會在高雄展覽館舉行，邀請行政院副院長沈榮津、工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄、高科大校長楊慶煜、台電董事長楊偉甫等人與會。

工研院院長劉文雄表示，為對抗極端氣候，全國已有130國宣示2050年要達到淨零碳排目標，台灣要走向淨零碳排，可從能源供給、需求使用、產業製造、環境永續及經貿法規五大構面著手，如何協助產業推動淨零碳排，電氣化是很重要的一條路，未來推動再生能源、交通運具電氣化將是主要工作。

行政院副院長沈榮津指淨零轉型是全世界的趨勢和台灣的目標，目前台灣經濟發展有3個利多，包括美中貿易戰為台灣帶來新投資、美中科技戰為台灣帶來新訂單、新冠肺炎為台灣帶來好形象。台灣應以智慧化和數位化創造新價值、以電動化和綠能化帶來新產業、以半導體為台灣帶來新發展。

工研院 劉文雄 再生能源

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