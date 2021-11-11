王文淵：台灣能源不可能只仰賴進口、 風電及太陽能

全國工業總會今（11）日舉行第75屆工業節慶祝大會，工總理事長王文淵表示，今年至今台灣的經濟與產業都有很好的表現，且今年的進出口規模都有望創新高，但對於台灣的能源問題，王文淵直指，台灣土地面積非常小，能源不可能只仰賴進口，更不合適發展風力發電及太陽能等綠能，值得我們三思。

面對全球節能減碳的趨勢，王文淵表示，期望產業發展應該兼顧經濟成長與環境保護，創造永續發展的環境。而循環經濟，是目前產業節能減碳最有效的方式，這點經濟部部份主管也有同感，但是在能源使用的結構上，,也應該要考慮有所改變。

王文淵指出，各種能源都有它的優缺點，例如風力發電雖然屬於綠能，但也會產生低頻噪音的另類污染，造成海陸生態嚴重嚴影響。這在歐美地區都已經發生了，也正在進行部份風力發電機的拆除或移除。

另外，王文淵也提到，美國麻省理工學院核工系教授布吉諾（Jacopo Buongiorno）表示，台灣土地面積非常小，能源不可能只仰賴進口，更不合適發展風力發電及太陽能等綠能，值得我們三思。

除此之外，在推動能源使用結構的改變時，也要考慮到成本的問題。至於碳稅，據聞台灣某些團體建議每噸徵收10美元，但是參考鄰近國家，像日本每噸預定微收2.61美元、新加坡徵3.71美元，台灣要保有國際競爭力，實在沒有條件比他們徵收的更高。

王文淵呼籲產業界，積極推動循環經濟、節能減碳，並帶動整個供應鏈一起來，希望在2050年能達到碳中和的願景。

針對疫情，王文淵也表示，全球新冠肺炎疫情已經蔓延近兩年，建議在防疫優先、安全無虞的前提下，應逐步鬆綁邊境管制，讓商務往來及人員流動能正常運作，台商也可以順利返鄉過年。