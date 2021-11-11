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台積電為何選定高雄？王美花曝這原因

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花。經濟部／提供
經濟部長王美花。經濟部／提供

台積電確定要到高雄設廠，立委賴瑞隆今（11）日於立法院經委會問經濟部長王美花看法，王美花指出，她認為半導體擴廠的各種條件，台灣最容易滿足，且加上中央、地方政府的支持，她更透露，未來還會有大廠持續進駐高雄。

立法院經濟委員會今審查2022年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分，王美花出席備質詢。

賴瑞隆質詢時表示，台積電確定在高雄設廠，對高雄人來說是大事情，也代表產業轉移邁出重要一步，高雄也爭取了相當長的時間。他指出，台積電董事長劉德音去年曾說台積電短期間仍以北部為主、不去高雄，但短短一年時間，就出現這麼大的轉折，問王美花怎麼看？

王美花回應，她認為台積電選擇到高雄有好幾個原因，首先是在全世界都越來越了解台灣在半導體供應鏈中的重要性，半導體在台灣擴廠也是最容易的，因為擴廠各項需求，台灣都有配備，政府政策也到位。另外，王美花表示，高雄市政府大力支持，中央政府也會來協助，例如土地、水電等，都已經做了相關準備？

賴瑞隆接著詢問，高雄產業布局慢慢顯現，包括路竹、橋頭、岡山的產業廊帶，還會不會有大型廠商進駐？就他了解，例如橋頭科學園區也受其他大廠青睞。王美花指出，還會有，但是在廠商尚未宣布之前，經濟部不方便先說出來，就等廠商來宣布。

台積電 王美花

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