全球5G規模將逾13兆美元 蘇揆：續擴大台核心供應鏈地位

行政院長蘇貞昌今（11）日表示，國際機構預估到2035年，5G驅動的全球經濟活動規模將超過13兆美元，而今年台灣網路通信產業鏈產值預估將逾新台幣1.2兆元，並指示相關部會，把握5G發展新契機，切入國際市場，妥適培育相關人才，持續擴大台灣核心供應鏈地位。

蘇揆今日在行政院院會聽取經濟部的「擴大核心供應鏈優勢 帶動5G發展新機會」報告後表示，有國際經濟分析機構研究預估，到2035年，透過5G驅動的全球經濟活動規模將超過13兆美元。

蘇揆說，以5G作為關鍵技術，其應用範圍涵蓋智慧醫療、智慧城市、智慧製造、娛樂、車用等諸多領域，具有極大的發展性，這也勢必帶動廣泛的產業轉型。

蘇揆也指出，台灣網路通信產業鏈產值，預估今年將超過1.2兆元，已成為台灣主力產業之一，為全力發展5G加值應用服務，政府透過前瞻預算，從2021年至2025年，五年投入 490億元，協助業者加速、加大力道推動5G普及建設。

蘇揆說，政府更藉由《產業創新條例》修法，提供投資抵減租稅優惠，鼓勵業者投入，也在高雄亞洲新灣區，打造全台最大的5G研發創新試驗場域，建立完整產業生態系，並積極培育產業所需人才，從預算、法規、場域、人才，全方位營造好的5G創新運用環境。

蘇揆說，現正值全球供應鏈重組，疫後經濟復甦之際，各國政府紛紛擴大基礎建設投資，例如美國就剛通過1.2兆美元的基礎建設法案，其中半數經費，約650億美元，就要用在寬頻網路建設，結合衛星通訊及5G等技術，打造高速網路。

蘇揆也提及，台灣資通訊產業備受世界肯定，有其優勢利基，包括半導體、零組件到終端設備如手機等，在全球5G產業生態系當中占有關鍵地位。她強調，台灣的民主體制、開放市場、完善法治環境與政府資訊透明、重視資安等特質，都符合國際對於「乾淨供應鏈」的需求，是各國可以信賴的最佳貿易夥伴。

最後，蘇揆指示經濟部、科技部、教育部把握5G發展的新契機，切入國際市場，妥適培育相關人才，持續擴大台灣核心供應鏈地位。