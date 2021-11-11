快訊

高雄城中城遭祝融可能闢成公園 地主錯愕：市長應不會這樣蠻橫

美如何整體嚇阻中共武力犯台？專家：先進鷹眼成首需

全球5G規模將逾13兆美元 蘇揆：續擴大台核心供應鏈地位

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院長蘇貞昌今（11）日表示，國際機構預估到2035年，5G驅動的全球經濟活動規模將超過13兆美元，而今年台灣網路通信產業鏈產值預估將逾新台幣1.2兆元，並指示相關部會，把握5G發展新契機，切入國際市場，妥適培育相關人才，持續擴大台灣核心供應鏈地位。

蘇揆今日在行政院院會聽取經濟部的「擴大核心供應鏈優勢 帶動5G發展新機會」報告後表示，有國際經濟分析機構研究預估，到2035年，透過5G驅動的全球經濟活動規模將超過13兆美元。

蘇揆說，以5G作為關鍵技術，其應用範圍涵蓋智慧醫療、智慧城市、智慧製造、娛樂、車用等諸多領域，具有極大的發展性，這也勢必帶動廣泛的產業轉型。

蘇揆也指出，台灣網路通信產業鏈產值，預估今年將超過1.2兆元，已成為台灣主力產業之一，為全力發展5G加值應用服務，政府透過前瞻預算，從2021年至2025年，五年投入 490億元，協助業者加速、加大力道推動5G普及建設。

蘇揆說，政府更藉由《產業創新條例》修法，提供投資抵減租稅優惠，鼓勵業者投入，也在高雄亞洲新灣區，打造全台最大的5G研發創新試驗場域，建立完整產業生態系，並積極培育產業所需人才，從預算、法規、場域、人才，全方位營造好的5G創新運用環境。

蘇揆說，現正值全球供應鏈重組，疫後經濟復甦之際，各國政府紛紛擴大基礎建設投資，例如美國就剛通過1.2兆美元的基礎建設法案，其中半數經費，約650億美元，就要用在寬頻網路建設，結合衛星通訊及5G等技術，打造高速網路。

蘇揆也提及，台灣資通訊產業備受世界肯定，有其優勢利基，包括半導體、零組件到終端設備如手機等，在全球5G產業生態系當中占有關鍵地位。她強調，台灣的民主體制、開放市場、完善法治環境與政府資訊透明、重視資安等特質，都符合國際對於「乾淨供應鏈」的需求，是各國可以信賴的最佳貿易夥伴。

最後，蘇揆指示經濟部、科技部、教育部把握5G發展的新契機，切入國際市場，妥適培育相關人才，持續擴大台灣核心供應鏈地位。

5G

延伸閱讀

接見磐石獎得主 蘇揆：政策要以人民、企業需要為考量

蘇揆諷朱立倫「馬聽不懂人話」藍：你才聽不見人民聲音

進口豬肉都能追蹤流向清楚標示？陳思宇批蘇揆開芭樂票

蘇揆粉絲頁比政院臉書活躍 藍委批濫用公帑造神

相關新聞

政院通過修法草案 退役青年務農可參加農保

現行農保條例規定，已領取社會保險老年給付者，不得參加農保。這讓不少服短役期、未具領取退休俸資格的退伍青年，若從農後將無法...

重大民生物資飆漲 王美花：與大賣場談設平價專區

物價近期飆漲，成為今（11）日立法院經濟委員會關注議題。對於委員關心國內17項重要民生物資及牽動國內物價的國際黃小玉價格...

行政院修正農保條例 45歲以下退伍青年務農得參加農保　

行政院今（11）日在院會拍版修正《農民健康保險條例》、《農民退休儲金條例》，放寬讓45歲以下、未領取退休俸、退休金的服短...

軍公教調薪 全教總籲學術研究加給調足4%

行政院核定民國111年軍公教人員待遇調升4%，全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會，提醒在計算教師學術研究加給時...

【嫌惡設施／下】殯儀館是房價大魔王 便宜多少你願意住？

近10年來受到高房價及通貨膨脹影響，已有越來越多人可以接受嫌惡設施，根據統計，影響房價最多為焚化爐、垃圾場、墳墓以及殯儀館，價差曾最多有25％，若以新北市板橋的江翠北重畫區為例，就以最靠近板橋殯儀館的區域房價最便宜，房價跟嫌惡設施之間該如何取捨？專家認為，就像有些人可以接受住「4樓」，自身需求最重要。

上班族最愛的幸福企業為何？ 首選是固定調薪

究竟在上班族眼中，除了加薪之外還有哪些經營方針會讓上班族有滿滿的幸福感呢？根據1111人力銀行調查顯示，上班族認為幸福企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。