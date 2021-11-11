重大民生物資飆漲 王美花：與大賣場談設平價專區

物價近期飆漲，成為今（11）日立法院經濟委員會關注議題。對於委員關心國內17項重要民生物資及牽動國內物價的國際黃小玉價格均上漲，經濟部長王美花說，近期將會與大賣場業者溝通，是否能夠設立平價專區，也會宣傳未漲價的餐飲，協助促銷。

王美花受訪表示，經濟部確實有觀察到物價壓力，因此想要跟大賣場業者討論，是否可以設立平價專區，透過宣傳來讓民眾有更平價、優質的產品。但對於商品、上線時間等細節，她則說商業司還會跟業者討論，等到準好就對外說明。

民進黨立委何欣純表示，現在物價飛漲，但政府卻只說是單一商品漲價，然而17項重要民生物資絕大多數都上漲，如雞蛋、沙拉油、豬肉均上漲6.2%、4.5%及4.2%。

國民黨立委謝衣鳳表示，累計今年前十月，物價已上漲2.3%，除了重要民生物資價格都有上漲，國際黃小玉價格也大幅度增加，如2021前九個月平均價格，玉米較去年增加2.62元、黃豆增加5.11元，增幅都超過三成。

王美花答詢，經濟部也在思考怎麼讓大家可以知道哪裡可以買到平價實惠的食品，目前與大賣場業者討論，看能不能設立平價專區；而在餐飲方面，因為媒體都只報漲價，如果他沒有漲價我們看怎麼幫他宣傳一下、幫他促銷。

對於物價上漲，王美花說，目前台灣相較於很多國家，還是屬於溫和上漲，不屬於嚴重通膨問題。對於國際黃小玉價格，她說，目前已經有下降回跌，沒有像是之前一樣高。對於委員建議是否可以與財政部聯繫降低，黃豆關稅，王美花說會再了解。