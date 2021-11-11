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行政院修正農保條例 45歲以下退伍青年務農得參加農保　

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院今（11）日在院會拍版修正《農民健康保險條例》、《農民退休儲金條例》。聯合報系資料照。
行政院今（11）日在院會拍版修正《農民健康保險條例》、《農民退休儲金條例》。聯合報系資料照。

行政院今（11）日在院會拍版修正《農民健康保險條例》、《農民退休儲金條例》，放寬讓45歲以下、未領取退休俸、退休金的服短役期退伍青年返鄉務農，得以參加農保並提繳農民退休儲金。

立法院去年三讀通過《農民退休儲金條例》，建立農民制度，自今年元旦正式上路，讓未滿65歲且具農保身份的農民，可以選擇每月繳納勞工最低薪資的1%至10%，政府也相對應提撥該比例至儲金專戶，年滿65歲時可開始領退休儲金。

因此，行政院今日在院會上，拍板修正「農保條例」、「農退條例」。農委會指出，農保條例規定，已領取相關社會保險老年給付者，不得參加農保；《農民健康保險條例施行細則》第規定，相關社會保險老年給付包括軍人保險退伍給付。

農委會指出，因上述規定，造成已領取軍保退伍給付者，不論其服役期間長短，都無法參加農保，但國軍為保持軍隊人力青壯，軍人服役普遍存有時間短、離退早之特性，且服役須受各階法定年限、年齡等規範限制，一般退休年齡較勞工及公教人員等從業人員之退休年齡為早。

農委會指出，根據統計，服役未滿20年，未領退休俸的軍職人員，平均退伍年齡約為27歲，而為鼓勵服短役期未具領取退休俸資格的退伍青年，盡早投入農業生產就業，本次修法使其得以參加農保，並提繳農退儲金，以保障晚年經濟生活安全。

農委會說明，本次修正的重點，包括：第一，45歲以下且未領取《陸海空軍軍官士官服役條例》第23條第1項第2款退休俸或退伍金之退伍軍人，返鄉務農仍可申請參加農保。

第二，農保被保險人加保之自有農地被徵收或徵收前已與需地機關協議價購，致土地面積不符合加保規定，得續保一定期間。但年滿65歲且加保年資累計達15年者，不受續保一定期間之限制。

第三，農保被保險人之保險給付請求權時效，由兩年延長為五年；第四，為免農民因職域轉換，參加保險期間未滿分娩或早產天數規定，導致無法請領生育給付情形，因此刪除被保險人應加保一定天數的限制。

第五、其他修正條文，則參考《勞工保險條例》及《國民年金法》等相關規定，以使農保制度更臻周延；第六，本次「農保條例」修正之第5條之1施行日期，由行政院訂定，以使與農民退休儲金條例修正施行日期一致。

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