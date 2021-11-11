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美商務部不調查亞洲太陽能廠 業者：內需為主外銷回原點

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

先前美國太陽能板製造商組織，請求調查中國大陸業者是否為規避現有關稅而到東南亞設廠並輸出美國市場，對此美國政府周三（10日）發布的聯邦公報，美國商務部決定不對三個亞洲國家出口到美國的太陽能產品進行調查，國內太陽能廠表示，目前內需強勁各廠原本就以國內需求為主，未來外銷動能可能將回到原來水準。

先前美國的太陽能製造商組織指控，有北京當局撐腰的中國太陽能板廠商到泰國、馬來西亞、越南設廠生產，再以低於成本價供應美國搶佔美國市場，對此，美國商務部表示，亞洲企業賣到美國的太陽能電池，價格並沒有低於正常價值，美國商務部決定不對三個亞洲國家出口到美國的太陽能產品進行調查。

國內太陽能大廠聯合再生（3576）表示，此情況大致上會讓台灣的太陽能產品外銷美國回到原點，意即像聯合再生等少數台灣太陽能廠原本就有外銷美國，原有的經銷商、客戶等外銷管道將讓輸美的產品維持不變，不過，聯合再生也坦言，原本預期的轉單效應可能會趨緩。

不過，聯合再生也指出，近二年多以來，國內太陽能廠都是以內需市場為主，以整體來看，國內的太陽能模組及電池，市場的總供給和總需求差異不大，而內需未來仍可望維持成長，因此，就台灣的太陽能廠來看，營運不會受到太大的影響，只是原本可能藉此拓展國際市場的機會，確實不如預期。

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