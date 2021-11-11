上班族最愛的幸福企業為何？ 首選是固定調薪

究竟在上班族眼中，除了加薪之外還有哪些經營方針會讓上班族有滿滿的幸福感呢？根據1111人力銀行調查顯示，上班族認為幸福企業最重要的是固定調薪制度，最理想的工作型態是周休六、日，而且見紅就放。不過老中青偏愛的工作型態也不同，年輕人愛朝九晚五固定工時、中生代喜歡可以配合家人作息的班表，41歲以上則喜歡彈性工時。

為了解上班族心目中理想企業的福利，1111人力銀行進行「幸福企業」調查，調查顯示，上班族認定的幸福企業要具備的要素包括有，「固定調薪制度」85.7%、「疫情下不裁員/減薪」80.4%、「升遷管道暢通」71.9%、「薪資優於同業」70.3%。而最受上班族喜愛的福利諸如「供餐」60.8%、「員工健檢」58.7%、「彈性上下班」55.0%、「生日禮金」54.4%、「優於法規的防疫照顧假」53.4%以及、「分紅配股」50.7%，都獲得過半的支持度。

至於上班族心目中理想的工作型態，調查結果發現「固定休六日見紅就放」68.2%最受上班族青睞，其次是「彈性工時」63.4%，只有不到2成的上班族喜歡「排班制/假日輪休」的工作方式。

從年齡來交叉分析，也發現不同年齡層對工作型態的偏好大不相同，25歲以下的年輕族群因為活動多元，對朝九晚六固定工時情有獨鐘，26歲至40歲的中生代上有老下有小，要配合家人的作息，最偏愛「固定休六日見紅就放」，41歲以上的上班族對於可以彈性調整上下班時間「彈性工時」喜好度最高。

不同的產業中有哪些特有福利最讓人羨慕，調查發現「科技研發業」的優渥年終82.0%以及分紅配股69.3%最讓人上班族心動。「製造業」最受稱道的福利則是績效獎金62.4%以及優渥年終46.5%。「民生服務業」以績效獎金50.7%及供餐37.0%兩項福利最受歡迎。「營造建築業」則以優渥年終70.8%、績效獎金54.4%兩項福利受到肯定。

「金融管顧業」最讓人中意的則是優惠存款利率73.0%及優渥年終63.4%。「貿易流通業」最被讚揚的福利有彈性上下班49.7%、彈性工時40.2%。「大傳教育社福」最受上班族肯定的則有彈性上下班40.7%、彈性工時32.8%兩項福利。

為了解上班族心目中理想企業的福利，1111人力銀行進行「幸福企業」調查，針對上班族會員進行隨機抽樣調查，調查時間2021年10月12日到11月5日，有效樣本數1,890份，信心水準95%，誤差值為正負2.25個百分點。