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CCPI誤評我國減排成效 環保署：考慮不再參加

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

德國看守協會（Germanwatch）近期發布最新氣候變遷績效指標（CCPI）評比，台灣名次落在第60名，是參與評比國家當中的倒數第五名，環保署長張子敬今（11）日指出，雖對於各項國際評比都虛心接受，但德國看守協會在估算台灣減碳績效時，持續引用錯誤資料，我方已經多次反應未果，考慮未來不再參加評比。

立法院衛環委員會今日邀請環保署、衛福部、經濟部、科技部、農委會及內政部，針對事業廢棄物處理及流向追蹤進行專題報告，張子敬於會前受訪提到，未來會考慮不再參加CCPI評比，不是成績好壞的問題，而是事前便已發現CCPI引用資料有誤，我方於成績發布前、記者會當下，都有告知對方資料有誤，對方卻我行我素。

張子敬表示，我國對於各項評比都虛心接受，但因為台灣不是聯合國會員國，因此資料可能不正確或不夠即時，德國看守的評比，在往年就有這種情況，都是在發布後才發現資料有錯，我方有主動聯繫、要求更新資料，甚至邀請對方能派員來台，但對方都不接受。

張子敬表示，今年在發布前已看到資料，有進行事前溝通，但包括人口數這種基本資訊，對方引用的資訊是以2,000萬人來估算，導致以人口去計算的減排數據都失真，影響我國成績。

德國看守協會與歐洲氣候行動網（Climate Action Network Europe）日前公布氣候變遷績效指標評比，環保署表示，量化評比項目有一半與「人均」有關，卻將我國人口數少算300萬人，致使一半的資料都是錯的；溫室氣體排放資料也有誤，可見CCPI評比方法及引用資料有誤，所做成的評比排名，已打擊我國減碳努力。

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