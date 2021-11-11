2021幸福企業出爐 八成六員工認為首要指標是固定調薪

1111人力銀行今（11）日公布「2021幸福企業風雲榜」，全台共有近300家企業得獎，一點都不讓人意外，上班族心目中認為幸福企業的首要指標為「固定調薪制度」85.7%，而受到疫情影響，「疫情下不裁員/減薪」也占80.4%，第三項重要指標則是「升遷管道暢通」71.9%。

此外，各個世代上班族對於幸福企業的工作型態，也各有不同看法，年輕人愛朝九晚六、中生代盼周休、壯年獨鍾彈性工時。

至於最受上班族喜愛的福利則包括：「供餐」60.8%、「員工健檢」58.7%、「彈性上下班」55.0%、「生日禮金」54.4%、「優於法規的防疫照顧假」53.4%，以及「分紅配股」50.7%，都獲得過半的支持度。

除了優渥的薪資、不裁員不減薪、升遷管道暢通外，1111人力銀行表示，後疫情時代，究竟上班族心目中理想的工作型態為何？調查結果發現「固定休六日見紅就放」68.2%最受上班族青睞，其次是「彈性工時」63.4%，只有不到二成的上班族喜歡「排班制/假日輪休」的工作方式。

從年齡來交叉分析，也發現不同年齡層對工作型態的偏好大不相同，25歲以下的年輕族群因為活動多元，對朝九晚六固定工時情有獨鐘，26歲至40歲的中生代上有老下有小，要配合家人的作息，最偏愛「固定休六日見紅就放」，41歲以上的上班族對於可以彈性調整上下班時間「彈性工時」喜好度最高。

而在上班族心目中，不同的產業中有哪些特有福利最讓人羨慕，調查發現「科技研發業」的優渥年終82.0%以及分紅配股69.3%最讓人上班族心動。「製造業」最受稱道的福利則是績效獎金62.4%以及優渥年終46.5%。「民生服務業」以績效獎金50.7%及供餐37.0%兩項福利最受歡迎。「營造建築業」則以優渥年終70.8%、績效獎金54.4%兩項福利受到肯定。「金融管顧業」最讓人中意的則是優惠存款利率73.0%及優渥年終63.4%。「貿易流通業」最被讚揚的福利有彈性上下班49.7%、彈性工時40.2%。「大傳教育社福」最受上班族肯定的則有彈性上下班40.7%、彈性工時32.8%兩項福利。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，不同的產業在工作型態上大不相同，福利的類型也不盡相同，近期大動作搶才的「科技研發業」，多以年薪做為薪資標準，但在年底會領到的優渥年終、分紅配股常常會佔據媒體版面，成為多數上班族欽羨的對象，「金融管顧業」連續幾年獲利表現亮眼，單單今年前七個月，銀行、保險及證券期貨業稅前獲利就高達6,562億元，比去年同期大增近2,219億元，年度的獲利值得期待，同時金融業從業人員還有許多隱藏版的福利，諸如員工優惠的存款利率，讓多數上班族羨慕不已。「民生服務業」常以高額的門店業績獎金來激勵同仁，多數餐飲業也有供餐基本福利，讓員工可以省下不少生活開銷。

此外，黃若薇指出，「2021幸福企業」票選期間因遭逢本土疫情爆發，三級警戒期間歷時超過二個月，對於產業造成極大的衝擊，儘管當時疫情嚴峻，不少企業仍然持續投入公益、造福弱勢，同時將員工視為重要資產，為就業市場帶來正能量，1111人力銀行為此增設「特別獎」，表彰疫情期間不忘回饋社會、照顧同仁的45家幸福企業。

上述「幸福企業」調查，針對上班族會員進行隨機抽樣調查，調查時間2021年10月12日到11月5日，有效樣本數1,890份，信心水準95%，誤差值為正負2.25個百分點。