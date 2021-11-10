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聯合再生銷售綠電憑證 明年簽約

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

太陽能大廠聯合再生（3576）今（10）日宣布，已與國內科技大廠達成綠電憑證採購協議，將於明年簽約。

聯合再生表示，將積極協助輔導用電大戶履行用電大戶的規範，提供全系列從創能、儲能及綠電憑證等豐富商品供客戶選擇。

聯合再生表示，近年來國際各國紛紛提出碳中和時程及各種減碳手段來避免極度氣候災難，國際大廠也設定積極的碳中和目標，以期供應商能提前轉用綠電。

由於台灣政府於2020年頒布再生能源憑證實施辦法，並於今年年初實施「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，優先規範契約容量5,000瓩以上之用電大戶，須於5年內完成，可創造約1GW（10億瓦）再生能源需求。該辦法可混合搭配早鳥優惠，提前兩年完成義務享20%扣減。

聯合再生表示，購買再生能源電力及憑證為用電大戶可滿足規範其中一種辦法，綠電憑證為再生能源的身分證明，企業可透過購買綠電憑證來滿足客戶對環境保護要求及減少碳費支出，並且響應台灣政府2050年淨零碳排的目標。

聯合再生進一步表示，聯合再生在台灣政府標案部分得標率約六成，並已取得230MW（百萬瓦）左右的標案。

其中包括台灣自來水公司、台南停車場及高雄旗津生命紀念館等約30MW標案將於今年年底掛表併網，其他如全台各地方公有房舍標案等約100MW將於明年陸續併網，預計每年可帶進約新台幣7.2億元的售電收入。

聯合再生預計將於2022年開發100MW的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約200MW左右的太陽能案場，全年總計應可開發300MW的太陽能案場，對台灣綠能創能做出極大貢獻。

聯合再生今日也公布第3季財報，單季仍虧損9,075萬元，但比年同期大幅縮減60%；前三季虧損8.5億元，比年同期縮減29.2%。

展望第四季，由於經濟部能源局對今年年第4季完工的太陽能案場將加碼躉售費率0.2245元，系統業者積極開展太陽能案場建置，台灣模組需求強勁，第4季處於供不應求的狀況。公司預期毛利率方面將持續好轉，且積極控管營業費用，未來公司營運將持續好轉。

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