軍公教調薪帶動企業加薪？主計總處認為影響已逐年遞減

主計總處今（10）日發布我國9月工業及服務業受僱員工人數為811.8萬人，較上月增2.4萬人，若與去年同月比較，亦增加6,000人。9月工業及服務業全體受僱員工每人經常性薪資平均為43,378元，月增0.39%，年增1.74%。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，上述兩項勞動指標都呈現連續三個月回溫增加的趨勢，顯見勞動市場已慢慢在改善，但仍未回到疫情前水準。

其中，景氣火熱的電子零組件製造業，9月受僱員工人數月增1000人，今年前9月和去年同期相比增加1.2萬人；今年前9月總薪資年增11.89%，也創下2011年以來同期最大漲幅。

此外，由於明年不僅基本工資調升，軍公教也將調薪4%，是否將同步推升經常性薪資成長？對此，陳惠欣表示，就軍公教調薪來看，目前還很難說，因為現在廠商調薪的樣態多元，主要還是看績效、營運狀況，以及人員晉升情形，但長期來看軍公教調薪帶動民間企業薪資調整的因素已逐年遞減，2001年以前的連動性比較高。根據主計總處調查，2005年、2011年皆有軍公教調薪，但則分別僅有8.3%、14.3%廠商表示會考量跟進加薪。

至於基本工資部分，根據主計總處2020年的調查顯示，會因為基本工資調漲而考慮調整薪資的廠商約占39.3%。此外，根據主計總處過往統計，基本工資調漲當月，會帶動當月經常性薪資月增0.02%~1.4%，顯見基本工資調漲，確實有帶動薪資成長的效果。

對於接下來第4季的勞動市場指標，陳惠欣則認為，隨著疫情趨穩，又加上10月有假期和振興五倍券效應，可望持續獲得改善。

陳惠欣指出，受疫情重創的相關產業勞動市場指標皆已慢慢趨穩，5、6月減少15萬人，7、8、9月累計增加9.7萬人，但還差5.3萬人。不過，9月全體受僱員工人數續增，其中住宿及餐飲業增加9,000人，每人經常性薪資月增2.64%；批發零售業增加3,000人，每人經常性薪資月增1.2%；教育業（主要為補習班及幼兒園，不含小學以上各級公私立學校）同樣也增加3000人，每人經常性薪資月增1.71%；藝術、娛樂及休閒服務業和其他服務業的9月全體受僱員工數持平，但每人經常性薪資則是分別月增2.25%、2.41%。

受惠出口暢旺，製造業表現也相當亮眼。陳惠欣表示，製造業主要受到國際經濟情勢影響，如今全球經濟復甦，9月製造業受僱員工人數和去年同月相比增加3.5萬人，今年前9月年增1.5萬人。