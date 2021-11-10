就業市場回溫 九月受僱人數、薪資連三月回升

主計總處今天公布9月工業及服務業受僱員工人數811.8萬人、月增2.4萬人、0.30%。此外，全體受僱員工經常性薪資平均4萬3378元、月增0.39%，兩者都是連續三個月成長。不過疫情高峰期5月、6月間總計減少受僱員工15萬人，但近三個月回升9.7萬人，仍有5.3萬人落差。

主計總處統計，隨國內疫情降溫，勞動市場持續改善，9月底工業及服務業全體受僱員工人數811.8萬人，較上月增加2.4萬人。其中住宿及餐飲業增加9千人，支援服務業增加4千人，批發及零售業、教育業（主要為補習班及幼兒園，不含小學以上各級公私立學校）、醫療保健及社會工作服務業也都增加3千人。若與去年同月相較，總計增加6千人、0.08%。

不過，今年疫情以來，5-6月間受僱員工人數總共減了15萬個，雖然受僱員工人數連續三個月回升，但是7-9月間回升9.7萬人，仍較疫情前少了5.3萬人。

9月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均4萬3378 元，月增0.39%，年增 1.74 %；非經常性薪資8709元，較上月減少4.37%，較上年同月則增12.87%；併計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資總薪資平均為5萬2087元、較上月減少0.44%，年增3.45%。

因為疫情緩和，就業市場回溫，各行業中，以住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業經常性薪資分別月增2.64%、2.56%較明顯，其他服務業、藝術娛樂及休閒服務業也增加2.41%、2.25%。

累計今年1至9月全體受僱員工經常性薪資平均4萬3030元，年增1.77%；總薪資平均5萬7095元，年增2.75%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.04%，實質總薪資年增1%，實質薪資續創歷年新高。

總薪資方面，製造業營運狀況較佳，1至9月總薪資較上年同期增加5.89%，其中電子零組件製造業年增11.89%最多，營建工程業、不動產業、金融及保險業分別年增4.76%、4.75%、4.25%；旅行及相關服務業、藝術娛樂及休閒服務業仍受疫情影響，分別年減8.73%、6.12%。