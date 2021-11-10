我對陸出口占比創新高 經部：半導體帶動

媒體報導今(2021)年1至10月台灣出口到中國大陸占比42.5%，創下10年來新高紀錄。對此，經濟部今（10）日表示，從出口數據進一步分析即可發現，台灣對中國大陸出口成長，主要是半導體出口成長帶動，該產品占我對陸出口約五成。這是全球依賴台灣晶片的現象，不是台灣對中國大陸的依賴加深。

經濟部強調，台商對中國大陸的投資件數、金額及占我對外投資比例也自2010年起大幅下降。顯示我國對中國大陸依賴降低。

經濟部國際貿易局表示，台灣對中國大陸的出口占比成長，若細究數據內容，就會發現積體電路出口是最大主力。目前全球新興科技應用與數位轉型商機熱絡，全球都有積體電路的需求，今年1至10月我國對中國大陸出口積體電路較上年同期增加25.2%，對新南向國家、歐盟、美國、日本分別成長31.9%、17.2%、18.7%、22.9%，顯見全世界都對我國積體電路有強烈需求。

經濟部表示，中國大陸為世界工廠，因美中貿易紛爭、東南亞受疫情影響封城、新興科技應用、數位轉型商機及國際品牌商指定交貨在中國大陸客戶等，致大量進口我國電子零組件，這是全球依賴臺灣晶片的現象，不是臺灣對中國大陸的依賴加深。

貿易局指出，從2010年後台商對中國大陸的投資件數、金額與占我國對外投資總和的比重，也顯著降低。2010年台商對中國大陸投資件數914件、146億美元，2020年時減少至475件、59億美元；占我國對外投資的比重更由2010年的83.81%，降到2020年的33.35%。

貿易局指出，今年1至9月對中國大陸投資持續減少，件數較去年同期減少8.8%，金額減少32.1%，顯示我國業者已持續分散市場。而相對參與投資台灣三大方案的企業已有1,045家、總額達到1.4兆元，顯見我國產業以國內為關鍵研發及生產基地，持續降低對中國大陸依賴，已成不可逆趨勢。

貿易局指出，今年1至10月我對全球出口持續上升，成長30%，主因全球經濟持續復甦，且我國廠商積極在台投資與擴大產線，維持外銷動能。對歐洲、東協、美國、日本出口分別成長36.6%、33.1%、29.1%、23.3%，皆為歷年同期最高，顯見我國的產業鏈完整，不能單以貿易依存度來扭曲我國的出口實力。