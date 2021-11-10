政院明修正「農保條例」 擴大參加範圍至退役青年
為鼓勵服短役期、未領退休俸的退役青年盡早返鄉務農，行政院明（11）日擬於院會拍版修正《農民健康保險條例》，重點包括放寬服短役期的退役青年返鄉務農時，可參加農保，以提繳農退儲金、保障晚年經濟生活安全。
立法院去年三讀通過《農民退休儲金條例》，建立農民制度，自今年元旦正式上路，讓未滿65歲且具農保身份的農民，可以選擇每月繳納勞工最低薪資的1%至10%，政府也相對應提撥該比例至儲金專戶，年滿65歲時可開始領退休儲金。
為擴大農保的保障範圍，並且鼓勵服短役期未具領取退休俸資格的退伍青年，盡早投入農業生產就業，行政院將於明日院會上，拍版修正「農保條例」的第3條之1條文，擴大保障投入農業生產的短役期退役青年。
行政院指出，由於已領取軍保給付者，不論服役期間長短，都無法參加農保，但因軍人退休年齡較早，因此修正「農保條例」。
行政院表示，本次修正，鼓勵服短役期未具領取退休俸資格的退伍青年，盡早投入農業生產就業，使其得以參加農保，並提繳農退儲金，以保障晚年經濟生活安全。
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