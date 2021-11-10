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BDI指數止跌反彈 業界仍看好第4季

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

BDI（波羅的海運價指數）在連續多日回檔修正後，昨天報價已經全面止跌反彈，指數來到2805點，上漲3.2%，海岬型等各種指數也都止跌反彈。雖然近一個月回檔幅度達49%，然而業界還是認為，市場租船氣氛還是很熱絡，看好第4季指數可望持續反彈。

法人認為，這波BDI止跌後，有助於國內散裝船的租金價格談判，看好國內經營散裝船的業者包括慧洋-KY（2637）、裕民（2606），其餘還有中航（2612）、新興（2605）、台航（2617）、四維航（5608）及正德（2641），今年的獲利將跟著運價一起攀升。

中航也表示，第3季獲利受到轉投資航運股的股票股價下跌拖累，出現單季虧損，但本業表現相當很不錯，隨著航運股止跌，第4季又有一艘海岬型換約，可望回到獲利軌道。

BDI上漲87點收2805點，漲幅3.2%、海岬型運費指數(BCI)上漲297點，收3675點，漲幅8.8%；海岬型的日租金站穩3萬美元。巴拿馬極限型運費指數(BPI)收3084點，漲幅0.7%；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌50點，收2284點，跌幅2.1%。

國內的散裝船業者也分析這波BDI變化，之前市場飆漲，主要是受到中國缺電問題傳出會大量採購煤，使得海岬型船舶指數(BCI)漲幅驚人，這個是非常態的走勢，所以近期回檔修正較為健康，市場回歸正常需要求，長期在美國擴大基礎建設加持，再加上新環保法規將上路，散裝船又沒有大量新船加入，市場供給非常吃緊。

散裝船

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