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扶正舊愛空姐女友 週刊爆王泉仁再婚要當爸

聯合新聞網 / 綜合報導
王泉仁與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。擷自臉書
王泉仁與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。擷自臉書

泉創生醫執行長王泉仁驚傳第三次結婚，並且要再當爸爸了？今《鏡週刊》爆料，財經圈盛傳王泉仁在新加坡已與舊愛日籍空姐再婚，且兩人已有「愛的結晶」。

歷經首都客運千金李晶晶、日藉女星佐藤麻衣後，王泉仁驚爆再娶日籍空姐女友，外傳兩人已有「愛的結晶」，並且是一名男孩，該名女子早在王泉仁與麻衣結婚前已認識，兩人之前曾有過一段情，在與麻衣結婚後，兩人還曾傳出在飛機上傳LINE熱訊的曖昧情事。

曾被父親王文洋苦勸「不要再鬧事」，王泉仁的第三次婚姻傳聞，讓財經圈傳得沸沸揚揚。王的第一任妻子李晶晶，離婚後遠赴國外與女兒展開新生活，回國後，王仍常探視女兒；第二任妻子麻衣則是不歡而散，兩人關係一度鬧得很僵。

但媒體求證王文洋、王泉仁，及宏仁集團公關室，三方都表示「沒有這件事」。

王泉仁 佐籐麻衣 結婚 新加坡

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