喬山第3季營運落底 第4季營收及獲利將同步翻升

喬山健康科技（1736）今（9）日公告第3季合併財報，第3季營運受海陸運輸費用劇增、原材物料成本上漲及台幣升值等不利因素，造成毛利率及營益率下滑，加上公司預提一次性呆帳損失，單季每股虧損1.67元。

另今日也同步公告10月合併營收27.9億元，年增2.6%，以美元表達則年增6.2%。累計前十月合併營收計238.2億元，年增11.5%，以美元表達成長率為18.1%。

因應全球運動人口不斷的攀升，喬山火力全開，在家用產品軟硬體設計再度升級，線上內容課程搭配健身魔鏡@mirror/飛輪@cycle在台灣上市一年後，今年第4季將拓展到歐洲及東南亞。

另也為滿足美國廣大的使用者需求，喬山在高階家用器材也與美國知名內容品牌iFit策略聯盟，一鍵即可享有超過1萬6,000堂明星教練隨選課程，搭配喬山高品質的家用器材，如虎添翼，積極搶市。

對比2020年同期家用器材需求爆發性成長，雖然今年全球家用市場較前一年規模縮小，但喬山前十月仍維持雙位數的年增。

接下來歲末節慶採購旺季即將登場，加上健身房搭配在家運動的混合式運動模式興起，所引發的拉貨動能，喬山全年家用營收可望再寫下新猷。

另一方面，健身房會員回流及擴展新點的趨勢明確，喬山商用器材營收持續增長。荷蘭上市公司Basic-Fit在11月4日發布旗下健身房已增至1,000家，並計畫2022年在第六個國家開設據點，2022年底將達成1,250家健身房的目標，接下來每年會以200至300家健身房的進度加速擴張。

Planet Fitness第3季財報也同時報告了營收及會員人數持續攀升，以及獲利大幅增加的好消息，且強調第4季設備需求強勁。

喬山在疫情期間深耕並加大全球各大連鎖健身房布局，為主要設備供應商，隨著市場熱絡、客戶成長，預估將帶動公司商用營收持續向上，並對整體營運表現帶來正面的挹注。

喬山第3季因外部環境干擾，導致獲利狀況不如預期，但海運費用、匯率這些造成額外成本負擔的因子，近期以來已見收斂。

放眼第4季，健身器材產業步入旺季，預估商用營收占比攀升、客戶調價毛利率提升的效益也將顯現，再輔以越南二期工程完工投產將優化物料成本，整體而言，最壞的狀況已經過去，目前旺季訂單充足，第4季營收及獲利預估將同步躍升。