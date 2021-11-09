通膨＋升息預期 央行標售20年債遭「空」襲

受到通膨升溫及中央銀行明(2022)年可能升息等預期影響，中央銀行今（9）日標售20年期公債，意外遭到「空」襲。券商主管分析，在買盤明顯裹足下，20年債得標利率飆上0.749%，創下逾一年半新高，並較市場預期的0.68%高出6.9個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

進一步與今年9月底標售的同年期公債相較，本期20年債得標利率大幅彈升16.9個基本點（債券殖利率上漲，等於價格下跌）。

券商主管指出，因全球通膨升溫，市場對央行明年升息的預期轉濃，而央行升息將帶動公債殖利率走揚，主要買盤不願在此時大舉加碼長債，以免被套牢，是20年債標售遜於預期的主因。

券商主管說，央行明年可能升息，現在20年債的利率又算是相對低點，等於買愈多、賠錢機率愈高，因此，公債殖利率大舉反彈，就是反應主要買盤不願買進、縮手觀望的窘境。

券商主管說，美國啟動縮減購債計畫後，市場預料，下一步就是要升息，且最快在明年中就會開始調升利率。美國啟動升息後，我國央行是否跟進，成為市場關注焦點，因央行升息，會帶動台債殖利率走揚，加上目前利率位處相對低點，市場寧可先縮手觀望、等殖利率彈上來後，再進場加碼也不遲。

「現在利率還是太低了，大家會害怕，如果央行明年升息，現在握著這樣的利率就會住套房」，券商主管說。

央行標售20年債300億元，資料顯示，20年公債標售，銀行得標63%為最大買盤，得標金額為189億元；保險得標23.33%，得標金額為69.99億元；證券與票券分別得標12%和1.67%，得標金額分別為36和5億元。

券商主管指出，雖然美債殖利率回落，但台債市場仍維持偏空氣氛，主要買盤不願大舉加碼，也反映在投標倍數1.44倍的偏低水準上。