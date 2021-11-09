總統：持續推動紓困振興方案 給企業最有力的支持

蔡英文總統今（9）日出席「第30屆國家磐石獎暨第23屆海外台商磐石獎頒獎典禮」時表示，在中小企業的努力，及全國人民和政府共同攜手防疫下，台灣今年的經濟成長率預估有機會達到6.01%，將是11年來的新高，出口也連續16個月正成長，政府將持續推動紓困振興方案，給企業最有力的支持，協助大家共度疫情難關。

蔡總統致詞時，首先恭喜所有得獎企業，在不同產業領域持續提升競爭力，也不斷創新，是台灣企業非常重要的成功典範。

蔡總統表示，台灣的中小企業，一直是推動台灣經濟發展的關鍵動力。尤其中小企業堅強的韌性及企圖心，高度的靈活和彈性，也讓台灣在激烈的國際競爭中取得優勢。

蔡總統提到，台灣有超過155萬家中小企業，占全體企業將近98%，也有八成的就業人口在中小企業任職；她要感謝中小企業對台灣整體的經濟和就業發揮最大的穩定力量。

她說，我們的台商朋友，突破了語言及文化等種種的限制，為台灣企業在海外開疆拓土，強化臺灣和世界的經貿連結，她也要特別感謝台商朋友的努力。

蔡總統指出，這兩年來在疫情挑戰下，台灣去年的經濟成長率是世界少數呈現正成長的國家，也是亞洲四小龍的第一名。今年的經濟成長率，主計總處預估有機會達到6.01%，這將是11年來的新高。

她表示，直到今年10月，台灣的出口成績已經連續16個月正成長，呈現長紅的趨勢。台灣能有這樣的成績，要感謝中小企業的努力，以及全國人民和政府共同攜手防疫。面對疫情挑戰，政府也將持續推動紓困振興方案，希望協助大家共度難關。

蔡總統提到，政府2019年開始實施「投資台灣三大方案」，由於企業參與非常踴躍，其中「根留台灣」及「中小企業」的貸款額度，已經在今年初使用完畢，行政院也在7月加碼1,500億元，就是要給企業最有力的支持。