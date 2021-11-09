蔡總統出席磐石獎 盼中小企四大公投案支持政府立場

第30屆國家磐石獎暨第23屆海外台商磐石獎頒獎典禮今（9）日舉行，蔡總統致詞提到，年底四大公投結果對於台灣產業、經貿影響深遠，期盼中小企業能夠支持政府立場。全國中小企業總會理事長李育家致詞也表態支持，針對四大公投，全國中小企業將配合政府政策。

蔡總統致詞中提到，年底即將針對四項議題進行公投，表示公投結果將對台灣產業、各方面發展產生非常深遠影響。希望各界先進對所有公投議題都能夠仔細聆聽各方意見，尤其是政府在這些議題上面對於我們政策上的考量，都會透過各種座談會、很多溝通場合來跟社會大眾溝通。

蔡總統說，「我也希望各位能夠理解、支持，此次公投結果將會影響台灣經貿佈局、未來民主發展，希望大家可以支持政府立場，為國家整體利益一起做出最正確選擇。」

蔡總統致詞時說，台灣有超過155萬家的中小企業，占全體企業的近98%，也有八成就業人口在中小企業任職，非常感謝對經濟跟就業發揮最大的穩定力量；她也感謝。台商也突破語言限制，為台灣開疆拓土，強化台灣跟世界經貿的連結。

在疫情挑戰下，蔡總統說，台灣去年經濟成長率是少數呈現正成長的國家，更是拿下亞洲四小龍第一名；今年經濟成長率則有機會拿到6.01%，將是11年來的新高。她也細數，台灣出口成績連16個月正成長、投資台灣三大方案等政績。

蔡總統接著說，除了資金跟資源支持，政府也必須建立穩定、有彈性的供電系統。而在Re100的倡議下，國際廠商也要求供應鏈全程使用綠電，所以要讓台灣繼續在國際供應鏈占有關鍵地位，是目前台灣最重要的任務。

李育家致詞提到，疫情問題不盡滿意，政府也都進盡全力；在蔡總統卓越帶領下，外交空前突破、經濟也順利成長，尤其最近沸沸揚揚的四大公投熱論，我們全國中小企業將配合政府政策，讓總統帶領我們一起攜手努力打拼，再創經濟奇蹟。

蔡總統帶領下，外交空前突破、經濟也順利成長，尤其最近沸沸揚揚的四大公投熱論，我們全國中小企業將配合政府政策，讓總統帶領我們一起攜手努力打拼，再創經濟奇蹟。

李育家說，疫情顛覆大家想像，同時也帶動企業數位轉型急迫性，政府在紓困援助外，也積極運用各項數位轉型方案協助企業度過難關，但是對於數位含量不足的傳產、中小微型企業仍是一種打擊，如何將推展數位化程度、深度更加普及，我們有所期待。

另外，李育家也說，基本工資調漲後續也有配套措施給予疫情損害產業補貼，不過，中小企業向來有難融資的困擾，疫情下更不易融資，建議中小信保還是要提高放款額度、保證成數，以減輕中小企業主財務調度壓力。