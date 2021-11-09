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萊豬後換福島食品、越南茶參戰？經長：用科學證據面對

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。記者徐偉真／攝影
經濟部長王美花。記者徐偉真／攝影

1218反萊豬公投是焦點議題，政府頻重申會符合國際標準，否則無法加入高標準的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。但除了萊豬，日本福島食品、越南黑心茶同樣為台灣加入CPTPP貿易障礙。是否擔心成為下個政治攻防，經濟部王美花說，會以國際規範跟科學證據面對各國關切議題。

王美花受訪表示，萊劑豬肉進口要符合相關的國際規範，所以講得是台灣是否符合一體性的符合國際規範。至於個別國家進入諮商階段會有個別國家關切的議題，認為這是不一樣層次的問題。

而面對日本福島食品、越南黑心茶進口，經濟部將會以什麼立場去協商，是否為以保障國人安全為標準？王美花說，國際標準跟科學證據都是最大原則，當台灣跟個別國關切時一定會用這幾個標準去確認，個別國家有個別國家關切議題，這個台灣政府都會去洽談。

經濟部長王美花今天上午在立法院受訪表示，台灣在非正式諮商時，許多國家跟我方說CPTPP是高標準協定，希望台灣做充分準備，而11個會員國全都是開放符合CODEX標準可以進口萊豬，台灣是後進者，當然是被檢視的對象。

王美花 經濟部 CPTPP

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