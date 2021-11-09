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台灣陷缺電危機 立委提議蓋核五

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
藍委羅明才（右起）呼籲蘇貞昌蓋新核電廠，但蘇貞昌反問要蓋在哪裡？（影片截圖）
藍委羅明才（右起）呼籲蘇貞昌蓋新核電廠，但蘇貞昌反問要蓋在哪裡？（影片截圖）

「如果不能蓋核四，就應該以新的核電解決台灣的缺電危機！」藍委羅明才9日質詢行政院長蘇貞昌時表示，台灣面臨電力缺乏的危機，如果核四無法重啟，應該建立新的核電廠以確保供電，但蘇貞昌反問，核電廠要蓋在哪裡？藍委廖婉汝則呼籲台灣不要用天然氣進行能源轉型，但王美花強調，天然氣在能源轉型過程仍為必要。

新核電廠是否可行

羅明才先問蘇貞昌，公投是否要鼓勵人民出來投票？蘇貞昌回答說當然鼓勵，而且要投「四個不同意」，才能讓台灣更好（包括不同意核四重啟）。但羅明才認為，台灣過去面對多次缺電危機，如果核四無法重啟，就應該建立核五核電廠，否則無法改善台灣的空汙與缺電問題。

但蘇貞昌反問羅明才，新的核電廠要蓋在哪裡？光是核廢料就有新北、宜蘭等縣市反對，何況新的核電廠？羅明才說，這個需要交給專業評估，缺電與空汙的問題是超越藍綠的，他認為應該要更嚴肅的思考。他也建議蘇貞昌能學習法國，採用很多核能發電，讓當地的空氣品質非常乾淨。

蘇貞昌反駁稱，法國並沒有像台灣那麼多地震，因此才能大量發展核電，且鄰國德國早就實施零核電的政策，不能以法國的經驗一概而論。羅明才說現在已經有更安全的核電廠，但經濟部長王美花表示，相關技術尚未商業化，仍在討論階段。

減碳不該用天然氣

藍委廖婉汝則質疑，現在COP26（2021年聯合國氣候變化大會）正在蘇格蘭開會，包括拜登與多國領袖發言時都強調，要停止對煤碳、天然氣電廠的投資，但台灣要達成2050年淨零碳排的轉型過程卻要「減煤供氣」，他希望台灣跟上國際減碳潮流，不要過度依賴天然氣進行能源轉型，但王美花辯稱，台灣製造業能源需求高，還是需要天然氣。

廖婉汝呼籲政府儘速制定碳定價機制，歐盟、德國等國家都已經陸續啟動碳交易市場，但我國針對排碳高的廠商還是以行政罰則居多，因此她希望能儘速建立相關機制，才能鼓勵企業有實質的減碳作為。

圖說：

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核電 蘇貞昌 羅明才

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