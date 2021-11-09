投資級債與新興市場債 迎來資金淨流入

美國聯準會宣布將於11月開始縮減購債、英國央行則按兵不動，全球主要債券資產單周多數收紅。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除高收益債資金呈淨流出外，投資級債與新興市場債分別迎來資金淨流入5.3億與3.7億元，動能較前一周互有消長。

安聯投信表示，美股過去一周連續多日創下新高，美國公債殖利率一開始因聯準會發言走升，但後在英國央行宣布利率維持不變的情況下意外回落，終場收於1.45%左右。觀察全球主要債市，過去一周主要債券資產多收紅，包括全球政府債券、美國與歐洲信用債如投資等級與高收益債等單周多微幅走揚，其中表現較佳的資產為全球通膨連結政府債券以及受惠於股市表現強勁的可轉債等。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，聯準會正式宣布將在11月啟動縮減購債，但對於升息仍將保持耐心，對美國經濟的復甦也仍有信心；並延續之前論調，表示當前通膨較高的狀況雖可能延續較之前預估更長的時間，但應會陸續消退，整體論調如符合之前市場預期，未有太多意外之處。

謝佳伶表示，過去市場有部分對於可能出現停滯性通膨，也就是通膨偏高、但經濟衰退的狀況的擔憂。觀察各項指標與預測可發現，在未來12個月出現經濟衰退的比例其實低於10%，不過出現通膨高於2.5%水平的機率則較高，停滯性通膨相關風險應相對可控。

謝佳伶表示，除此之外，近來美國的失業率也持續改善，包括初領失業救濟金人數持續探低並優於預期、失業率也從年初逾6%的高點將至近期的4.6%，明顯呈下降改善趨勢。接下來在勞動市場方面的改善狀況，則應關注非農就業數據後續的改善狀況，作為投資參考。

謝佳伶表示， 根據過往經驗，在經濟復甦狀況下美國公債殖利率多會走升，並在走揚期間對較長天期的債券價格帶來影響。如果用債券的殖利率和平均存續期來看，截至10月底止，美國10年期公債以及美林美國投資級債指數因存續期偏長（8-10年），承擔每一個存續期風險能獲得的殖利率收益分別為0.18%與0.27%。

相較之下，謝佳伶表示，高收益債部分則因平均存續期較短，每單位存續期風險的收益率則較上述長天期債券佳。此時若可進一步鎖定更短存續期（2年左右）的美國短年期高收益債，在每個存續期單位中可獲得收益率則可較同級高收益債資產更佳，是在未來中長期美國公債殖利率看升期間，具備抗利率風險、信用風險並追求收益的優質資產之一，值得留意。