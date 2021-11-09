彭博：央行保持耐心+財報強勁 資金進駐股債資產

聯準會鮑爾主席重申對升息將保持耐心，英國央行意外決議不升息、歐洲央行總裁強調通膨仍低迷、明年不太可能升息，美歐英央行連袂展現耐心維持低利環境，輔以美國十月非農就業人口新增53.1萬人、優於預期，失業率自4.8%降至4.6%，輝瑞候選新冠口服藥效果顯著，激勵美股四大指數續創歷史新高，全球股市上漲。

依據彭博資訊統計，截至2021/11/5過去一週ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近週資金淨流入263億美元，主要股市全數獲資金進駐，其中主要流入全球股市118億美元，美國及中國股市分別有94.2億及19.3億美元資金淨流入，歐洲、亞太、新興市場、日本、拉美及東歐股市則分別有6.6億、6.4億、2.3億、0.7億、0.1億及0.03億美元資金淨流入。

富蘭克林證券投顧分析，美國十月就業報告顯示多數產業的就業復甦重返常軌，但薪資增幅又不至於加快聯準會縮減購債或升息速度，輔以歐洲及英國央行釋出對升息抱持耐心的態度，營造全球股債齊揚的多頭氛圍。未來一週關注各國公布的通膨數據及聯準會下任人選，隨著雙11購物節開啟年底消費旺季，預期有助風險性資產震盪走堅。儘管美股這波漲勢來的又急又猛，短線高檔震盪在所難免，但著眼美國經濟及企業獲利基本面強健，加上眾議院最新通過的基礎建設法案有望進一步提振未來幾年美國的經濟及就業增長，建議投資人無須預設高點太早離場，以免錯失長線商機，空手者建議可以產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會，股市配置看好側重數位轉型題材的科技產業，以及可受惠拜登政策的基礎建設產業，積極者可波段操作天然資源產業。

此外，看好新興起的美元計價波灣債市機會，因波灣產油國政府財政可受惠石油需求上升，而且經濟改革帶動產業多元發展機會，股市建議以側重科技及消費的亞洲中小型股票基金為投資首選。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技產業得益於先進的生產力、輕資產的營運模式且擁有產品定價權，能夠更好地應對通膨的影響。儘管半導體供應鏈面臨考驗，預計這種情況至少會持續至今年年底，受此影響，短期晶片價格可能會上漲，但預計隨著半導體供需在2022年達到平衡，預計價格會恢復正常化。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，目前的基本情境預估2022年全球經濟持續穩健增長，通膨預期或實質經濟成長率推升名目利率緩步上揚，但實質利率仍將維持低檔，這種環境有利於基礎建設股票表現，加上拜登政府推動基礎建設現代化、全球朝低碳經濟發展邁進，將助燃基礎建設產業長線漲勢。