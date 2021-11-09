兆豐銀行新南向再添佳績 主辦亞通利大48億元聯貸

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行深耕新南向又有斬獲，與台企銀（2834）共同主辦亞通利大能源公司5年期新台幣48億元聯合授信案，以超募2.2倍成功籌組完成簽約，這次的聯貸案是由兆豐銀行、台企銀為統籌主辦暨管理銀行，加上另外八家銀行合計共10家銀行參貸；這也是兆豐銀行繼統籌主辦中租-KY（5871）馬來西亞子公司3年期1.2億美元聯合授信案完成簽約後，再次成功拓展南向授信業務。

兆豐銀表示，亞通利大以電廠、再生能源及高端醫療設備安裝等工程統籌規劃與發包為主要業務，早期耕耘菲國取得佳績，近年整體營運獲利能力佳，今年前三季業績主要受惠環保綠能及高端醫療兩大工程業務進入主要施工及認列階段，合併營收達新台幣22.7億元。隨各國政府積極發展綠色能源產業，亞通利大憑藉其在該產業豐富經驗及工程實績，持續積極爭取國內、外環保及綠能相關統包工程，第4季將陸續展開前期準備作業，因海外電廠引排水冷卻系統工程施工難度不低，該公司團隊施工技術仍具有競爭優勢，公司整體營運持續增溫。