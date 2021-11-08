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台航前三季獲利9億元 EPS 2.16元

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

全球塞港衝擊貨櫃、散裝船供給量，受惠BDI走高，台航（2617）第3季營收8.59億元，稅後淨利4.8億元，較去年同期的0.72億元大增，每股稅後純益1.15元，不僅優於去年同期的0.17元，更創2010年第1季1.23元以來的新高。累計台航前三季營收23.23億元，稅後淨利9億元，年增1.6倍，每股獲利2.16元。

因為供給吃緊、散裝船這波也是一船難求，有新船可交的業者後市更看好。台航近日於日本佐世保造船所舉行8.4萬噸散裝貨輪「臺祥輪」命名交船典禮，已是今年加入的第五艘新船，新船加入大幅降低船隊平均船齡至6.5年，提升船隊競爭力。明年第2季尚有6萬及8萬噸級散裝船各1艘加入、第3季則有1艘8噸級散裝船加入，明年營收表現可望再創新高。

因市場景氣隨著疫情趨緩後逐漸回升，再加上美國拜登政府十年基建計畫、全球日益高漲通膨及大陸缺電等因素，致使散裝運價持續走揚，BDI年初起至第3季止大漲276%，台航公司前三季營收約23.23億元，較去年同期增加4.63億元（成長24.92%），主要係前三季共有4艘新船分別於2月（1艘）、4月（2艘）及7月（1艘）投入營運，各季營收皆較去年同期增加，第3季單季營收較去年同期增加2.09億元，年增32.11%。

營收 散裝船

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