聽新聞
test
0:00 / 0:00
全球供應鏈重新布局對台灣有何影響？台經院這麼說
關於全球供應鏈重新布局對台灣的可能影響，台經院今（8）日表示，除了科技產業外，傳統產業近年積極在中國大陸以外尋求新的生產基地，不過2021年印度及越南分別爆發疫情，使得供應鏈遷移腳步受到一定影響，2022年這些產業的動作能否持續，抑或視全球政經新局伺機而動，都將影響台灣對當地出口表現，這些都將是全球供應鏈新布局下的觀察重點。
台經院指出，自2018年起，美中貿易磨擦持續升溫，雙方對彼此出口商品課徵高額關稅，也引發全球貿易及台灣出口不同程度的消長變化。不過2021年10月，美國貿易代表戴琪提出美中貿易「再掛鉤」和「持久共存」的可能性，這使得美中貿易戰持續或再擴大的可能性降低。另外，台灣積極尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），2022年也將著手展開各項籌備工作，美中貿易情勢的變化是否影響台灣加入的進程，也將是未來觀察重點。
此外，台經院也表示，美國政府在2021年6月提出百日關鍵供應鏈審查報告，內容直指半導體過於依賴亞洲生產，未來將產生經濟安全風險，因此必須協助建立美國本土製造能力。其後，不僅美國要求台灣廠商赴美生產，日本及歐洲也都採取積極措施，吸引台廠建立當地生產基地，2022年疫情後這些舉措勢將加速，這對台灣廠商本地投資是否產生替代效果？亦需要關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言