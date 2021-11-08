國內智庫最樂觀！台經院估今年GDP成長率衝6.1%

由於出口、投資亮眼，台經院今（8）日上修2021年經濟成長率至6.1%，不僅較7月預測值增加0.7個百分點，也比元大寶華預測的6.0%再攀高，是目前國內主要智庫當中最樂觀。不過，台經院表示，2022年經濟成長率受到比較基期高的影響，預測為4.1%。

台經院今舉行「2022年景氣展望與產業趨勢研討會」，並同步發布經濟預測，會議由院長張建一率領各領域專家，探索2021年景氣回顧與2022年展望，剖析國內外經濟局勢與產業動向。

張建一指出，受疫情影響，台灣經濟在2021年呈現內、外有別的局面，在內需部分，於5月下旬疫情在台擴散，引發政府採取嚴格的防疫措施及民眾的擔憂，衝擊內需服務業的表現。不過，在外貿出口方面，則受惠於主要經濟體陸續重啟經濟活動，美、中、歐等經濟相繼復甦甚至進入擴張，帶動商品需求並進而推升台灣出口表現。

另外，在投資部分，企業投資較2020年更為積極，且全球貨幣寬鬆也帶動金融市場表現，因此不論直接投資或是金融投資都有良好表現，且服務業中以商品或以金融為主的貨運服務及金融服務業受疫情影響較小，營運表現仍突出亮眼，這些因素使台灣經濟全年穩定擴張。

展望2022年台灣經濟，張建一表示，隨著全球疫苗覆蓋率提升，疫情對實體經濟影響式微，然近期已開發經濟體貨幣政策開始轉向，財政紓困效果逐漸消退，新興經濟體面臨壓力，因此國際主要預測機構皆認為2022年全球經貿成長速度較2021年放緩，金融市場不確定性增加。

至於2022年的台灣景氣如何？張建一表示，整體來看，可望維持熱絡，只是出口及民間投資雖然維持強勁，然受到比較基期偏高影響，對經濟成長貢獻度料將下滑，使得2022全年經濟成長幅度較2021年為低。根據台經院於2021年11月公布的最新預測，2022年GDP成長率為4.10%，較2021年更新後6.10%減少2.0個百分點。

台經院並分析，民間消費將為台灣2022年經濟成長的主要動能，預測2022年民間消費成長率為5.03%，較2021年修正後成長率0.32%增加4.71個百分點。

相較之下，在固定資本形成方面，以及在貿易部分，就會受到2021年高基期因素影響。台經院指出，預測2022年固定資本形成成長率為3.39%，較2021年修正後成長率10.21%減少6.82個百分點，其中民間投資2022年為3.10%，較2021年修正後成長率12.76%減少9.66個百分點。

在貿易部分，根據IMF預估，2022年全球貿易成長年增率將由2021年9.7%下滑至6.7%，全球貿易擴增力道將減緩，配合2021年高基期因素，預期2022年台灣出口成長幅度趨緩。據此，預測2022年輸出與輸入成長率分別為4.65%及4.79%，較2021年減少12.33及12.53個百分點。